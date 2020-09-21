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【收息股】長和還適合長揸收息嗎？投資者3個不同部署

收息攻略 14:10 2020/09/21

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【收息股】長和還適合長揸收息嗎？投資者3個不同部署

長和業務不缺「黑馬」

畢竟，長和業務本質改變有限，而且現今政經大環境之不確定因素如此多，經營前景挑戰重重。

值得留意的是集團的財技足跡，例如有傳管理層有意釋放集團鐵塔資產方面價值，曾有分析估計如果長和把鐵塔資產出售予第三方或分拆，每股資產淨值（NAV）有機會升15%。

另外，就是市場一直密切注視的和黃中國醫藥科技究竟會何時上市。長和持有此公司46.79%權益，管理層近日表示來港上市只是時間問題，現時公司靜候適當時機，有可能在明年較後時間上市。

投資者3個不同部署

鑑於長和的「前世今生」，這隻股票並非人人適合買。對於已長年持有長和股份收息的小股東們，只要有「超人」在，應可安安樂樂繼續準時出糧，但可能會減薪，卻不用怕停薪。

至於沒貨在手的投資者，如在累積財富階段，長和雖然有息收，但長綫輸蝕在增長力欠奉，並非最佳選擇；「超人」的私人身家因持有的Zoom（NASDAQ：ZM）股份而暴漲，是相當發人深省。

另一方面，投資者如果已擁有風險平衡的股票組合，手上有閒錢，但造定期存款嫌息口「低到喊」，亦可考慮小注長和收息，說不定有意外驚喜。

長和如何注入新經濟元素？【上一頁

 

作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

撰文 : The Motley Fool HK

欄名 : 萬里創富

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