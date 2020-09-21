▲ 【收息股】長和還適合長揸收息嗎？投資者3個不同部署 -

舊經濟股近期備受冷落，長和 （00001） 是範例之一。長和系是上一代不少股民的長綫心水股，雖然核心業務的昔日光輝難再現，但長和業務不缺黑馬，純粹作收息儲蓄用，仍有一定吸引力。

核心業務屬低增長行業

按今年上半年除息稅前盈利（EBIT）規模排行，長和核心業務分別有電訊、基建、零售、港口及赫斯基能源，這些業務絕大部分是資本密集，回報期長，增長空間低但門檻高的行業。這個業務組合，某程度上是和記黃埔歷史遺留下來的產品，亦反映了「超人」李嘉誠的國際觀、投資遠景及家族傳承策略。總的來說，以有形資產為主，守多於攻。

長和的事業版圖的確有着濃厚的懷舊感覺，這在20世紀的時代也許是無敵，惟在21世紀的數碼新世代，有些事業已進入夕陽工業階段，例如化石燃料能源及港口事業，長和業務整體難免有「此時近黃昏」的味道。

正試圖注入新經濟元素

雖然如此，在個別事業的層面上，長和仍有嘗試改進業務在新經濟的存活條件，最明顯的是零售業務。屈臣氏較早前指出，在新冠病毒疫情下的全球電子商務，於今年第2季增長超過9成，而屈臣氏集團亦會就新常態重整營運策略，提供無縫的綫上及綫下購物體驗，這包括一直在積極發展中的內地市場。

另外，長和旗下的CKH Group Telecom亦已完成重組，新公司名為CK Hutchison Networks，集中管理6國歐洲國家的發射站，提升收益基礎，有望優化長和電訊業務的盈利能力。

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作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。