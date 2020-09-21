▲ 【BNO移民英國】調查指2成港人計劃移民 有意移民之BNO持有人 僅3成選擇移民英國

英國政府早前宣布符合英國國民（海外）護照（BNO）申請資格的港人及其近親於明年1月起可申請特別簽證，留英5年後可申請定居及入籍星之谷移民顧問委託香港民意研究所就一項港人移民意向進行調查，結果顯示2成人打算移民離開香港，當中45%受訪者希望兩年內能夠實行移民計劃。調查又發現， 有意移民之BNO持有人，僅3成人選擇移民英國。

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2成港人計劃移民 近半擬兩年內成行

調查透過電話形式，隨機訪問650名18歲或以上的香港居民，當中20%受訪者打算移民離開香港，78%沒有移民計劃，2%表示不知道/很難說。

有意移民的受訪者當中，45%受訪者希望2年內能夠實行移民計劃，希望2年以上實行的則佔33%，餘下23%則表示不知道或未有決定。

有意移民之BNO持有人 僅3成選移民英國

有意移民的受訪者中，另一半或/及自己持有BNO的佔62%，當中僅29%選擇移民英國，餘下44%及27%則表示不會移民英國以及不知道或未有決定，意味着BNO持有人或對相關政策抱觀望態度。

星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪表示，近年香港社會氣氛出現較大轉變，不少港人有意移民到海外生活。然而，調查結果與去年年底一些同類調查相比，結果顯示港人的移民意慾有所冷卻，或因考慮到各種因素，包括能否找到心儀工作、仔女升學等問題、目的地是否適宜生活及居住等，而仍停留在空想階段。

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他續指，現時英國政府已經放寬BNO持有人的移民限制，本港至少有300萬居民為BNO持有人，計及及其近親，相當於有至少一半人口符合資格移民英國，然而，調查結果顯示，僅29%有意移民且持有BNO的受訪者會移民英國，相信是因為擔心「5+1」移民監，以及有其他心儀的國家，例如加拿大、葡萄牙、台灣等地方。

責任編輯：李瑩