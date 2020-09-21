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【理財教育】疫下逾4成家庭收入減少 逾9成家長認同子女要學理財

理財學堂 11:41 2020/09/21

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【理財教育】疫下逾4成家庭收入減少 逾9成家長認同子女要學理財 -

新冠肺炎疫情下，有調查發現逾4成學生家長表示家庭收入減少，近8成家長因經濟改變為家庭關係帶來壓力，雖然逾9成家長認為疫情令子女更需要學習理財，惟家長及學校過去均較少向學生講授理財知識，香港家庭教育學院本月推出免費到校的親子理財教育活動，助建立正確理財知識。

逾9成家長認為子女更需要學習理財

香港家庭教育學院於本月5日至14日以電話隨機抽樣訪問子女就讀中小學或幼稚園的553名家長，42%受訪家長表示，疫情下家庭收入減少，雖然約一半受訪家長指收入不變，小部分（7%）更不跌反升，但整體近8成家長仍指疫情下的經濟轉變，對家庭關係帶來壓力。

此外，逾9成家長認為疫情帶來的經濟轉變，令子女更需要學習理財，雖然接近全部（99.7%）受訪家長均認為「家長」在理財教育的角色重要，但35%家長表示在過去一年「甚少」或「從不」與子女討論理財，85%家長反映學校亦「很少」或「從不」舉辦親子理財教育活動。41%家長亦指其子女「很少」或「從不」儲蓄。

想子女學會累積財富 要先教5件事 【下一頁

余榮輝形容「開源節流」是面對逆境的最佳辦法，但家長也未必知道如何做到。他又提到部分家長的理財知識不足，未必能夠跟就讀高中的子女談時下流行的虛擬貨幣比特幣。

學院本月起至明年8月推出「CEO親子財商大使培育計劃」免費到校服務，以家長講座及親子工作坊等幫助學生建立正確金錢及理財觀念，服務對象為3至15歲的幼稚園幼兒班（K1）至中三學生及其家長，最多供20間學校參加，現正接受報名。

65歲媽媽中大獎 點解仲要堅持返工？ 【下一頁

記者：馮琪雅

 

欄名 : 理財學堂

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