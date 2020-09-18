Toyota Alphard & Vellfire升級版　新增JBL劇院影音及TSS安全系統

▲ 雖然近年市場上推出的MPV愈來愈多，但Toyota Alphard及Vellfire仍是不少「老闆車」用家的首選之一。

Toyota的7座MPV Alphard及Vellfire，向來是大受港人歡迎的「老闆車」之一，第2排配搭雙人電動豪華椅，空間寬敞，私隱度夠高，深受不少娛圈明星或商用客喜愛。最近兩款車系在安全性及車廂設備上也來個豪華升級，除追加TOYOTA SAFETY SENSE（TSS）主動式安全系統外，代理皇冠的行貨更獨家配備日本原廠JBL劇院影音組合，猶如坐在移動影院般。

▲ Toyota為全綫Alphard及Vellfire車系加入TSS主動式安全系統，讓行車更安全。

配備JBL劇院影音組合的車系包括Alphard 350、Vellfire 350及Alphard Executive Lounge，後排車頂新增電動摺合13.3吋影音顯示屏，採用獨立影音系統設計，支援WiFi、藍牙及HDMI輸入。

▲ 升級版的操控介面增至10.5吋，對應導航及Apple CarPlay等，方便用家。

中控台則增設了10.5吋大面板音響連繁中操控介面，支援港澳導航及Apple CarPlay，大大提高行車便利性，亦搭載360度鏡頭及動態泊車輔助綫，讓駕駛者時刻留意四周環境，更得心應手。

▲ 搭載360度鏡頭及動態泊車輔助綫，泊車更得心應手。

安全第一

廠方亦特別着重用家安全，為全部MPV車系Alphard及Vellfire的所有車款加入TSS主動式安全系統。系統有5大主動行車安全功能，包括預警式防護系統附自動煞車輔助、雷達感應式車距巡航定速系統、綫道偏離警示系統、綫道追蹤輔助系統，以及智慧型高燈自動切換系統，務求以科技好好保護用家。

▲ 吸睛度最高的升級設備，非後排頂置電動摺合13.3吋影音顯示屏莫屬，讓乘客有更高娛樂享受。

Toyota Alphard及Vellfire日本原廠JBL劇院影音組合版售價︰

Alphard Executive Lounge︰$899,590

Alphard 350︰$789,100 （標準版$749,100）

Vellfire 350︰$759,000（優先價）

▲ 日本原廠JBL劇院影音組合版的Alphard及Vellfire，全車配搭JBL高級音響系統連17個喇叭。