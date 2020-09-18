Toyota Alphard & Vellfire升級版　新增JBL劇院影音及TSS安全系統

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【危疾保】買危疾保的五大迷思 無病無痛咁咪白供？
Toyota的7座MPV Alphard及Vellfire，向來是大受港人歡迎的「老闆車」之一，第2排配搭雙人電動豪華椅，空間寬敞，私隱度夠高，深受不少娛圈明星或商用客喜愛。最近兩款車系在安全性及車廂設備上也來個豪華升級，除追加TOYOTA SAFETY SENSE（TSS）主動式安全系統外，代理皇冠的行貨更獨家配備日本原廠JBL劇院影音組合，猶如坐在移動影院般。
配備JBL劇院影音組合的車系包括Alphard 350、Vellfire 350及Alphard Executive Lounge，後排車頂新增電動摺合13.3吋影音顯示屏，採用獨立影音系統設計，支援WiFi、藍牙及HDMI輸入。
中控台則增設了10.5吋大面板音響連繁中操控介面，支援港澳導航及Apple CarPlay，大大提高行車便利性，亦搭載360度鏡頭及動態泊車輔助綫，讓駕駛者時刻留意四周環境，更得心應手。
安全第一
廠方亦特別着重用家安全，為全部MPV車系Alphard及Vellfire的所有車款加入TSS主動式安全系統。系統有5大主動行車安全功能，包括預警式防護系統附自動煞車輔助、雷達感應式車距巡航定速系統、綫道偏離警示系統、綫道追蹤輔助系統，以及智慧型高燈自動切換系統，務求以科技好好保護用家。
Toyota Alphard及Vellfire日本原廠JBL劇院影音組合版售價︰
Alphard Executive Lounge︰$899,590
Alphard 350︰$789,100 （標準版$749,100）
Vellfire 350︰$759,000（優先價）
撰文 : 黃依情
欄名 : 型男玩物誌