Sukiya早餐便當$29起　惠康$70/5件Dreyer’s D-Collection單件裝雪糕

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Sukiya：早餐便當$29起

SUKIYA提供早餐便當，最平$29起，更提供堂食及外賣服務。早餐供應時間為早上5時至11時。

旺角店

地址：旺角亞皆老街31號

營業時間：24小時

黄埔店

地址：紅磡黄埔天地時尚坊（第2期）地下G6B號舖

營業時間：7:00-24:00(最後點餐23:30)

2. 惠康：Dreyer’s D-Collection單件裝雪糕$70/5件

最後一日啦！於惠康超級市場買任何Dreyer’s D-Collection單件裝扭紋脆筒同脆皮雪糕批，只需$70可享5件，平均每件$14)。



3. 囍公館：煙燻片皮鴨半價

由即日起至9月30日，FAM 囍公館推出煙燻片皮鴨半價優惠。

原價：$688

預訂優惠價 :$298 (一至五) /$398 (六、日)

優惠只適用於堂食，優惠每日限定、必須最少一日前預訂。

地址：九龍西九文化區藝術公園GF, 01-03號舖

訂座：2866 3667

撰文：hket小編