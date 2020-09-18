【退休規劃】退休投資組合必備　值得買入長揸的3隻優質股（三）

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Apple：消費科技產品無可匹敵

蘋果股價可能在醞釀泡沫，但無可否認，公司在消費科技產品方面，已經建立銅牆鐵壁的堡壘，旗下設備包括iPhone、iPad、Mac和Airpods，都是世界各地許多果迷的必需品，現時市值已升穿2萬億美元大關。蘋果目前可能是全球最賺錢的公司，這個財年有望進賬超過600億美元淨收入。

這間iPhone製造商有15億部活躍使用設備，建立的生態系統相當龐大，這可推動蘋果用戶繼續購買公司產品。

舉個例子，如果您已經有iPhone，就很可能會買Apple Watch或Airpods，因為可以配合iPhone，物盡其用。

用戶和設備的基數夠大，有助推動高利潤的服務業務，又可從App Store收取佣金，另外Apple Music、Apple Care保養計劃和Apple TV+等產品，亦可進賬訂閱收入。

在新冠肺炎疫情期間，蘋果設備更是必需品，成為日常生活一部分，世界各地的用戶都離不開這些產品，而公司看來萬事俱備，另一個增長引擎有望爆發。公司預計今年秋季就會開始銷售訂閱套餐，另外又會推出5G手機，這些因素刺激股價近期大勇。

蘋果的利潤豐厚，可以確保有穩定資金，繼續大手派發股息和回購股票，提高每股盈利之餘，又可增加股息，回饋股東。

由於估值已高，可能會限制股價的升勢，但公司的競爭優勢強大，品牌資產無可匹敵，龍頭地位很難會受到威脅。

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