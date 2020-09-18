【退休規劃】退休投資組合必備　值得買入長揸的3隻優質美股（二）

▲ 【退休規劃】退休投資組合必備 值得買入長揸的3隻優質股（一）

阿里巴巴：投資中國市場

許多投資者雖然對中國企業存有戒心，擔心假賬問題，加上特朗普政府對中國猛烈抨擊，但這個全球人口最多的國家，依然很值得長線投資者落場。

中國目前是世界第二大經濟體，規模僅次於美國，但說到增長速度就快得多，有望未來十年或二十年從後追過美國。

中國還有在爆炸性增長的中產階層，正推動國家的經濟從工業、製造業，轉型到消費為主的模式。

對於經濟轉型，無可否認阿里巴巴會是最大贏家，佔盡優勢。

以商品總額計算，公司在中國電子商貿市場已坐上第一把交椅，有主打高檔品牌的天貓（Tmall）平台，又有類似EBay的銷售平台，另外還涉足雲端服務、數碼娛樂、食品配送、物流、數碼支付等等，電子商貿業務亦進軍其他地區，包括東南亞市場。

阿里巴巴最近公佈的業績中，收入增長34%至218億美元，平台有7.42億客戶，比美國人口還要多出超過一倍。公司的雲端業務發展特別快，收入增長59%至17億美元，而整體營業收入增長42%至49億美元。

阿里巴巴的收入增長強勁，盈利能力又高，但市盈率只有30倍，大致與市場平均水平差不多。由於公司的往績驕人，又有競爭優勢，可以搭上中國發展這班順風車，長遠應可跑贏大市，很值得買入投資。

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