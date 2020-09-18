【退休規劃】退休投資組合必備　值得買入長揸的3隻優質股（一）

▲ 【退休規劃】退休投資組合必備 值得買入長揸的3隻優質美股（一）

為退休規劃籌謀，退休投資組合應加入哪些資產？以下提及的3隻優質股，或許值得考慮買入長揸作為退休投資組合一部分，該3隻股票分別為：亞馬遜（NASDAQ:AMZN）、阿里巴巴（NYSE:BABA）（SEHK:9988）及Apple（NASDAQ:AAPL）。

免佣金股票交易程式羅賓漢（Robinhood）深受美國散戶歡迎，在羅賓漢「100強最受歡迎股票」中，包括上述提及的3隻穩陣派選擇。為何說它們值得長綫投資者入市？

亞馬遜：長勝將軍

亞馬遜大概不用多加介紹。至少92%美國人都到過公司網站購物，而公司更拿下美國電子商貿銷售額約40%。

亞馬遜的Prime會員計劃，稱得上是商業世界最強的經濟護城河，以年費119美元價格，成功吸引全球1.5億會員，提供的一系列優惠，包括數以百萬商品可享免費一日送貨服務，還可免費收看Prime Video串流媒體節目。

Prime已經鎖定客戶，令競爭對手毫無招架之力。亞馬遜另外還有其他增長引擎，例如第三方銷售業務，而物流方面，公司已經可自行應付平台上三分之二的美國包裹送遞。

但電子商貿還未算是公司最賺錢的業務，反而是雲端運算業務Amazon Web Services才稱得上是重頭戲。這項業務今年上半年帶來64億美元營業收入，而且繼續高速發展，上半年收入增長31%。

從往績可見，亞馬遜一直敢於開發新興科技市場，例如電子商貿和雲端基礎設施，另外還有Alexa聲控技術、Amazon Go無收銀員零售模式，以及Amazon Care遙距醫療等領域，亞馬遜都是雄心勃勃。

公司創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）有個很出名的「第一天」理念，就是每天都要像初創企業成立的第一天。這個信念在亞馬遜根深蒂固，有望保持亞馬遜的優勢，持續擴大業務。

以傳統估值指標評估的話，公司股價雖然很貴，但亞馬遜的估值從來都不便宜。市場經常批評公司的估值，但此股不斷創出歷史新高，所有因為估值問題而不敢入市的投資者，都已經證明是做錯了決定。

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