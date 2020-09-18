【報復性消費】實體書籍竟成「報復性消費」目標　網絡時代的迷思

▲ 實體商品難以取代？書籍竟成「報復性消費」目標 -

長期留家抗疫，等到封城令解封之時，各地均出現短暫的「報復性消費」。壓抑多時的購物慾，消費者會選擇爆買甚麼商品？英國封城令解除時，竟掀起「報復式閱讀」，書店卻出現自《哈利波特》大賣以來最熱購書潮！

即使近年商品電子化盛行，疫情亦加快商品電子化的發展，英國的情況是否能印證到，在電子化大勢所趨下，實體商品對於不少消費者而言，仍是難以取代？

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英國解封後掀購書潮 香港誠品疫市擴張

據英國《衛報》報道，疫情下書迷雖然可在家閱讀電子書，但仍然無法滿足他們享受閱讀實體書籍的需求。

由於因疫情拖延了新書出版，英國自9月3日起出版近600本新書，出版商本憂慮市場難以消化這一波出版界的「海嘯」，但英國封城令解除時掀起「報復式閱讀」，出現繼《哈利波特》大熱後的購書潮。

英國書店在解封第1周便賣出了380萬本實體書，零售總額約3,300萬英鎊（約3.3億港元），與2019年同期相比增長31%。有書店更形容，這股熱潮是自從《哈利波特》大賣以來從未見過的。

香港的閱讀雖不及英國般盛行，疫情緩和時也未有如此誇張的購書潮，但港人對實體書的需求，在誠品書店疫市擴張的情況下可見一斑。

誠品在台灣關閉了6家分店，但香港卻反而迎接第4間及第5間分店，誠品董事長吳旻潔指，在疫情下，香港誠品在今年以來的書籍銷售反而有增長，雖然有調整營業時間，但7、8月業績都有15%到20%的年增率，而在9月、10月還有2間社區小店展開。

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電子化下 實體商品或體驗仍難以取代？

近年來電子書愈來愈盛行，但英國及香港的情況或可反映到，對於書迷而言，閱讀實體書的樂趣仍是電子書難以取代。

電子化的大趨勢下，人們即使習慣享用網上娛樂，串流影視、音樂在疫情期間大行其道，但也不代表在可見的將來會全面取代實體商品。

以唱片與網上音樂為例，即使唱片業界備受網上音樂的挑戰，但仍有不少唱片商仍堅持發行唱片，有不少樂迷仍以購買唱片為樂。

疫情下，商品電子化的發展迅速，連旅遊及音樂會等均移施到網上進行，但這些發展究竟是短暫的替代品？還是未來的大趨勢？

有不少人預計，疫情期間所改變的生活模式，將會在未來延續，遙距工作變得更為盛行、網上商店將會較實體店吃香，人們將習慣維持一定的社交距離，從前的生活模式將一去不返。

但在各地解封後的情況可見，人們依舊喜歡到商店購物、去戲院看最新上映的電影、與朋友在餐廳內聚餐，如疫情尚未出現時般如常生活。

在疫苗尚未研發之時，人們不得不接受生活受疫情所限，尋求可行的替代品，但當後疫情時代來臨時，相信仍有人會渴望返回從前的生活模式。

若能夠選擇，親赴外地旅行，總好過只在熒幕前「眼睛去旅行」吧？

【WHY世代－Mocha】

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