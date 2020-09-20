▲ 亞洲高收益債長綫具吸引力 專家看好中國兩大產業

新冠肺炎仍是亞洲市場的主要風險，但隨着區內多個國家陸續解封，各國開始以不同步伐復甦。在中國的經濟復甦帶動下，目前亞洲整體復甦路綫較其他地區明朗。中國最近的高頻數據和製造業活動數據繼續錄得增長、房屋及基礎設施投資表現強勁、消費正常化，均顯示經濟持續從疫情的影響中復甦。

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息差處較闊水平

在第二季度，亞洲高收益債券息差的反彈幅度低於大多數信貸板塊，且息差仍處於15年來較闊的水平。與美國或歐洲的高收益債券相比，亞洲高收益債券有150至200基點溢價，而且平均信貸質素較高。

另外，現時息差亦反映市場預期會有雙位數字違約率，事實上，亞洲高收益市場的10年平均歷史違約率僅約2%，我們預期亞洲的違約率會遠較歐美為低，對長綫投資者而言，現時市場正提供具吸引力的投資機會。

在環球市場內，愈來愈多證券的收益率均處於偏低甚至負數水平，特別在日本及歐洲，惟不少投資者仍會偏好較高收益的資產，因此，亞洲高收益有利好的技術性因素支持。從風險調整後回報來看，亞洲高收益債券的歷史表現跑贏亞洲股票、全球高收益債券及新興市場外債。

看好中國科網內房

雖然復甦路綫仍存在不穩定因素，地緣政治或個別公司受制裁等事件亦為市場帶來風險，但我們仍然看好中國的科網業及內房業前景，因這兩行業應能受惠於中國近期強調以內循環推動經濟增長的政策方向。

中國科網業發展迅速，屬長期投資主題，此類公司受惠於消費者因應疫情而調整生活，特別是在家辦公及網上購物的趨勢，除了業務增長動力外，這些科網公司的財政保持穩健，股價一直處於高位。隨着這些公司擴展業務，有助它們獲得不同的融資途徑。從息差來看，它們較全球科網業吸引。

而內房業是支持中國宏觀經濟增長的主要行業之一，由國內市場主導，受全球增長影響的程度較小。近期行業復甦強勁，中國決策官員為確保內房市場的長期健康，會檢測相關發債活動以確保整體系統的穩定性。雖然，此等政策可能導致個別公司表現向好或落後，但對債券持有人有利。另外，若復甦情況持續理想，客戶的收入及置業能力會提升，亦對行業有利。

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內需行業可能造好

未來6至12個月，我們預期亞洲區央行將維持寬鬆的貨幣政策立場，並推出一系列措施，包括減息、降準、量化寬鬆及其他流動性工具，以營造有利經濟增長回升的環境。然而，由於基本因素存在差異，亞洲固定收益可能表現分歧，信貸差距變得愈來愈明顯。整體來說，在大部分經濟復甦情境下，依賴內需的行業較可能造好。

【原文：亞洲高收益債長綫具吸引力（收費文章）】