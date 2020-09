▲ 【搵工貼士】CV很重要 自我介紹時忌用的15個形容詞

求職搵工,履歷表(CV)很重要,CV過關才有面試機會。機構未見其人,只能先靠那幾頁履歷去篩選。坊間有不少「執靚」CV方法及範文,除了「執靚」,寫CV又有何要避忌?

美國有求職網站列出人事部最不喜歡在履歷表上看到的15個詞彙,或許可以帶來一點啟示。

專欄作家利嘉敏撰文引述美國求職網站TheLadders.com曾發布人事部最不喜歡在履歷表上看到的十五個詞彙,因遭濫用到令人turned off(倒胃):

1.best of breed(最優秀)

2.go-getter(富進取心)

3.think out of the box(跳出框框思考)

4.thought leadership(領導型思考)

5.value add(增值)

6.results-driven(結果導向)

7.team player(有團隊精神)

8.bottom line(底綫)

9.hard worker(勤勞者)

10.strategic thinker(策略思考者)

11.dynamic(有動力的)

12.self-motivated(能自我驅動者)

13.detail-oriented(注意細節的人)

14.proactive(積極主動)

15.track record(往績)

這些詞彙,不僅在人事資源領域,在商業世界也成cliché(陳腔濫調)。

例如,形容自己或自己部門/工作是很strategic(策略性)的,這是極多餘的字眼,有哪部門、哪工種,毋須用腦及策略的?

若有部門大大聲講:「我們的工作是毋須部署、計劃及有策略的」,那代表此部門其實可以摺埋。