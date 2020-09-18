▲ 【搵工貼士】CV很重要 自我介紹時忌用的15個形容詞

求職搵工，履歷表（CV）很重要，CV過關才有面試機會。機構未見其人，只能先靠那幾頁履歷去篩選。坊間有不少「執靚」CV方法及範文，除了「執靚」，寫CV又有何要避忌？

美國有求職網站列出人事部最不喜歡在履歷表上看到的15個詞彙，或許可以帶來一點啟示。

專欄作家利嘉敏撰文引述美國求職網站TheLadders.com曾發布人事部最不喜歡在履歷表上看到的十五個詞彙，因遭濫用到令人turned off（倒胃）：

1.best of breed（最優秀）

2.go-getter（富進取心）

3.think out of the box（跳出框框思考）

4.thought leadership（領導型思考）

5.value add（增值）

6.results-driven（結果導向）

7.team player（有團隊精神）

8.bottom line（底綫）

9.hard worker（勤勞者）

10.strategic thinker（策略思考者）

11.dynamic（有動力的）

12.self-motivated（能自我驅動者）

13.detail-oriented（注意細節的人）

14.proactive（積極主動）

15.track record（往績）

這些詞彙，不僅在人事資源領域，在商業世界也成cliché（陳腔濫調）。

例如，形容自己或自己部門／工作是很strategic（策略性）的，這是極多餘的字眼，有哪部門、哪工種，毋須用腦及策略的？

若有部門大大聲講：「我們的工作是毋須部署、計劃及有策略的」，那代表此部門其實可以摺埋。