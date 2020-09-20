【移民台灣】90後港女生隻身赴高雄搵工　努力半年終獲聘插畫家定居台灣

台灣是受香港人歡迎的移民地點之一，身為過來人的香港女生Charlie，在3年前憑着自己在創作方面的技能，成功在台灣高雄找到一份設計師的工作，現以工作居留證在台灣定居。最近她以茶里為筆名推出畫冊《我住在台灣了！》，跟計劃移居台灣的港人分享她的生活，她強調：「要拋開旅遊的心態，想想自己可以為此地方作甚麼貢獻？」

▲ Charlie以茶里的筆名推出畫冊《我住在台灣了》，跟大家分享她在台灣的生活點滴。

喜歡大自然的鄉土氣息

8年前只有18歲、仍在求學時期的Charlie，因為一次台灣旅行，自此便愛上了這個地方，她尤其喜歡花蓮那種大自然的鄉土氣息，還有一望無際的大海，幾年間一放假就會飛到台灣旅遊。

▲ 台灣的自然景觀令Charlie最嚮往，尤其喜歡花蓮一望無際的大海。

Charlie自小就喜歡繪畫，大學時期縱然修讀會計，卻開始在網絡創作插畫，並做出成績來，有書商為她推出首本個人插畫集。於是Charlie畢業後放棄自己所讀的專業，追尋自己的夢想，當上一個真正的插畫家。

她一直渴望能夠到台灣生活，但初出茅廬哪有錢做投資移民？直至3年前，她膽粗粗以旅遊的名義，飛到台灣尋找工作機會。「旅遊簽證每次逗留期限為3個月，我便不停搵工，3個月過了我就回香港，然後又再飛到台灣。如此來來回回約大半年，終於讓我在高雄找到設計師美編的工作。」

Charlie謂台灣公司要聘請外國員工的手續很繁複，不是那麼容易，不少公司為免麻煩，都寧願聘請本地人，所以大家面試前一定要好好裝備自己，要說服別人沒有不請你的理由。

▲ 當初Charlie透過旅遊簽證積極在台灣找工作，現成功獲聘移居當地。

高雄生活指數低

Charlie希望遠離大城市，卻又要交通便利，因此選擇高雄這地方，而且高雄多文創地區，生活節奏慢，沒有香港的壓迫感，生活非常舒適，她唯一要忍受的是夏天平均有37度的天氣。

▲ 閒時Charlie愛到高雄的金獅湖散步。

除了以上原因，高雄的生活指數較低，都是Charlie的考慮因素。她最初到台灣租了一個連獨立洗手間的套房自住，月租5,500新台幣（約1,500港元）；若連機車車位，每月多加100新台幣（約27港元）就可以。最近她就跟幾位朋友合租一個約1,000呎、一廳3房的單位居住，月租18,000新台幣（約4,800港元），距離市中心約20分鐘車程。

我自小跟家人同住，但地方很小，一直沒有自己的房間及書枱，所以來到台灣，我覺得地方很大很大，單是住屋方面就令我很滿意。

▲ 現跟幾位朋友租下一個千呎單位，Charlie終於擁有自己的房間。

▲ 住所內的獨立房間，就是Charlie創作的小天地。

雖然高雄生活指數較香港低，但工資方面卻沒有相差很遠，她表示大專畢業生的平均工資約30,000新台幣（約8,000港幣），也算可以接受。

台灣充滿人情味

台灣另一個令Charlie愛上的地方，就是人情味，好像每次光顧食肆，老闆們都會主動搭訕，知道她一個女孩子在台灣，更會噓寒問暖一番。

有一次經歷，叫Charlie感動又難忘，有一晚她騎單車回家途中，單車的車鏈鬆了並掉下，當時很無助，心想要將單車抬回住處絕不容易。當時已經是晚上11時，卻忽然有一位老伯經過，他知道後就蹲下來替她修理單車，在他修理期間，她便到附近店舖買了一些手信答謝他，但老伯拒絕收下，並說幫助別人是應該的，令她很感動，覺得台灣人真的很有人情味。

台灣人的熱情，提醒了Charlie要回饋這個地方，對於想移居台灣的朋友，她建議：

要拋開旅遊的心態，不能老是想着食最好、住最好。要融入當地生活，學習人家的步伐、文化及語言，並想想如何能為這個地方作出貢獻。我受過別人的幫助，亦要學習他們的精神，去幫助別人。

▲ Charlie在台灣會參與不同的展覽活動，賣書之餘也賣印有自己插畫的紀念品。

【原文︰90後港女插畫家獲聘移居高雄 出書分享生活點滴】