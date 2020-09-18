  • 29°C
香港時間 : 2020918日 (五) 18:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【WhatsApp秘技】WhatsApp11個實用功能　日日用都未必知

職場 18:00 2020/09/18

分享：

你可能不知道的WhatsApp功能！11個實用WhatsApp貼士

日日用WhatsApp溝通，但有冇用盡WhatsApp的功能？這些功能或許能幫助你用WhatsApp時更得心應手。本文介紹11個WhatsApp實用功能，且看經常用WhatsApp溝通的你，又是否用得著。

【延伸閱讀】【WhatsApp】唔驚WhatsApp被盜！8招提高WhatsApp安全

1. 免加聯絡人直接發送訊息

在工作上，難免需要接觸不同人。如果你不想新增對方做聯絡人，又想使用WhatsApp傳送訊息。只需要打開手機瀏覽器，並輸入「https://api.whatsapp.com/send?phone=國家區號+電話號碼」，若電話號碼為香港號碼98765432，便輸入「https://api.whatsapp.com/send?phone=85298765432」，網頁就會彈出「要在WhatsApp裏開啟此網頁嗎」的字樣，按開啟隨即可發送訊息。

2. 可即時撤回訊息

以往大家最擔心傳錯訊息的情況，但自從WhatsApp推出了撤回訊息功能後，用戶都安心了不少。如果不小心傳送錯誤訊息，只需要長按該訊息，並點擊「刪除」>「在所有人的手機上刪除」便可。不過，如要撤回訊息，必須在訊息發出約一小時內進行。

此外，如接收方使用WhatsApp的iOS版本，即使訊息已從WhatsApp對話刪除，該訊息附加的多媒體檔案可能仍儲存在照片應用程式中。

3. 同一手機使用2個WhatsApp帳號

如果把想私事及公事的WhatsApp帳號分開，就可以利用WhatsApp Business在同一部手機上開啟2個WhatsApp帳號。不過，單一電話號碼無法同時與兩個WhatsApp應用程式連結，開啟2個帳號必須用不同號碼註冊。

WhatsApp Business（AndroidiOS

一部電話安裝2個WhatsApp教學，即睇【下一頁

4. 傳送原圖

自從WhatsApp新增傳送「文件」功能後，就可以透過WhatsApp傳送不同格式的文件，如doc、docx、pdf、ppt、pptx及xls等文件。

雖然WhatsApp有另一個傳送照片和影片的功能，但WhatsApp會自動壓縮圖片的解像度。因此，如需傳送高畫質的圖片，可選用「文件」功能傳送，以確保圖片不會被壓縮。

WhatsApp傳送高清相的3個方法，即睇【下一頁

5. 限制群組內的發言功能

如果你的工作群組非常活躍，但你有重要資訊想公布又怕被其他訊息洗版的話，就可以限制群組內的發言功能。只需於群組內選擇「群組設定」，再於「傳送訊息」內選擇「僅限管理員」即可。

6. 為訊息加上粗體、斜體、刪除綫、等距字體

WhatsApp亦提供在訊息中編輯文字格式的功能，包括為訊息加上粗體、斜體、刪除綫、等距字體。

斜體：在文字的前後加上底綫（_文字_）
粗體：在文字的前後加上星號（*文字*）
刪除綫：在文字前後加上波浪狀符號（~文字~）
等距字體：在文字前後各加上三個反引號（```text```）

如果不想自己打這些符號，只需點選並長按輸入欄位內的文字，再選取不同的文字格式即可。

7. 為重要訊息標上星號

可能你的WhatsApp每日都會收到很多訊息，怕自己忘記某些重要訊息的話，可以使用WhatsApp的「標註」功能，就不用再大海撈針。

8. 使用連結邀請加入群組

工作上有時候或需與其他部門的同事合作，以WhatsApp進行溝通。如果需要逐個人加入群組，難免會費時失事。群組管理員可以使用連結邀請加入群組，只要與人分享邀請連結，就可邀請對方加入群組。

需要注意的是，在不需要群組管理員額外核准的情況下，只要收到分享邀請連結的WhatsApp使用者都可以加入群組，因此最好只向信任的人分享連結。

9. 錄音毋須長按錄音鍵

如果有時候需要錄製較長的語音訊息，除了一邊錄音並按住錄音鍵外，也可以在點擊並長按麥克風後，錄音時向上滑動，開啟免持錄音功能。

10. 關閉已讀功能

WhatsApp的「雙藍剔」功能可能是不少人的惡夢，工作上上司及同事可以透過「雙藍剔」知道你是否已讀取訊息。如果不想讓別人知道你「已讀不回」，可以關閉已讀功能。

只需於「設定」中選取「隱私」，再關閉「已讀標記」功能即可。

11. 語音訊息轉文字

很多人都不喜歡收到語音訊息，因為並非任何時間都方便聽錄音，例如見客、工作時。有見及此，有公司推出了一款名為「Whats Up for WhatsApp」的應用程式，可以把收到的語音訊息轉為文字，方便不少。不過，這個應用程式只支援iOS系統並需要付費使用。

Whats Up for WhatsApp

    點擊圖片放大
    +3
    +2

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 職場百科

相關文章

【職場技巧】老闆嫌WhatsApp傳相太低清？　3方法send高清相
2019/02/26
【職場技巧】老闆嫌WhatsApp傳相太低清？　3方法send高清相
【WhatsApp】唔驚WhatsApp被盜！8招提高WhatsApp安全
2019/03/14
【WhatsApp】唔驚WhatsApp被盜！8招提高WhatsApp安全
一機裝兩個WhatsApp教學！唔使再驚send錯WhatsApp畀老細
2019/04/29
一機裝兩個WhatsApp教學！唔使再驚send錯WhatsApp畀老細

最新專欄文章 更多

【搵工貼士】CV很重要　自我介紹時忌用的15個形容詞
今日
【搵工貼士】CV很重要　自我介紹時忌用的15個形容詞
【炒股好過返工？】男友畢業後靠炒股月入逾50萬　女友擔心要求「正經搵工」
2020/09/09
【炒股好過返工？】男友畢業後靠炒股月入逾50萬　女友擔心要求「正經搵工」
【政府請人】1823聘客戶服務主任 月薪達16,810元 DSE 5科2級即可申請
2020/09/07
【政府請人】1823聘客戶服務主任 月薪達16,810元 DSE 5科2級即可申請
美網站發起戒網挑戰　於國家公園斷網2天即賺1,000美元
2020/09/06
美網站發起戒網挑戰　於國家公園斷網2天即賺1,000美元
LinkedIn推10項免費綫上課程　具5種以上軟技能更可增曝光率
2020/09/06
LinkedIn推10項免費綫上課程　具5種以上軟技能更可增曝光率
職場文化 職場貼士 WhatsApp Android iOS

下一篇文章

【搵工貼士】CV很重要　自我介紹時忌用的15個形容詞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版