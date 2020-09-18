【WhatsApp秘技】WhatsApp11個實用功能　日日用都未必知

▲ 你可能不知道的WhatsApp功能！11個實用WhatsApp貼士

日日用WhatsApp溝通，但有冇用盡WhatsApp的功能？這些功能或許能幫助你用WhatsApp時更得心應手。本文介紹11個WhatsApp實用功能，且看經常用WhatsApp溝通的你，又是否用得著。

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1. 免加聯絡人直接發送訊息

在工作上，難免需要接觸不同人。如果你不想新增對方做聯絡人，又想使用WhatsApp傳送訊息。只需要打開手機瀏覽器，並輸入「https://api.whatsapp.com/send?phone=國家區號+電話號碼」，若電話號碼為香港號碼98765432，便輸入「https://api.whatsapp.com/send?phone=85298765432」，網頁就會彈出「要在WhatsApp裏開啟此網頁嗎」的字樣，按開啟隨即可發送訊息。

2. 可即時撤回訊息

以往大家最擔心傳錯訊息的情況，但自從WhatsApp推出了撤回訊息功能後，用戶都安心了不少。如果不小心傳送錯誤訊息，只需要長按該訊息，並點擊「刪除」>「在所有人的手機上刪除」便可。不過，如要撤回訊息，必須在訊息發出約一小時內進行。

此外，如接收方使用WhatsApp的iOS版本，即使訊息已從WhatsApp對話刪除，該訊息附加的多媒體檔案可能仍儲存在照片應用程式中。

3. 同一手機使用2個WhatsApp帳號

如果把想私事及公事的WhatsApp帳號分開，就可以利用WhatsApp Business在同一部手機上開啟2個WhatsApp帳號。不過，單一電話號碼無法同時與兩個WhatsApp應用程式連結，開啟2個帳號必須用不同號碼註冊。

WhatsApp Business（Android／iOS）

一部電話安裝2個WhatsApp教學，即睇【下一頁】

4. 傳送原圖

自從WhatsApp新增傳送「文件」功能後，就可以透過WhatsApp傳送不同格式的文件，如doc、docx、pdf、ppt、pptx及xls等文件。

雖然WhatsApp有另一個傳送照片和影片的功能，但WhatsApp會自動壓縮圖片的解像度。因此，如需傳送高畫質的圖片，可選用「文件」功能傳送，以確保圖片不會被壓縮。

WhatsApp傳送高清相的3個方法，即睇【下一頁】

5. 限制群組內的發言功能

如果你的工作群組非常活躍，但你有重要資訊想公布又怕被其他訊息洗版的話，就可以限制群組內的發言功能。只需於群組內選擇「群組設定」，再於「傳送訊息」內選擇「僅限管理員」即可。

6. 為訊息加上粗體、斜體、刪除綫、等距字體

WhatsApp亦提供在訊息中編輯文字格式的功能，包括為訊息加上粗體、斜體、刪除綫、等距字體。

斜體：在文字的前後加上底綫（_文字_）

粗體：在文字的前後加上星號（*文字*）

刪除綫：在文字前後加上波浪狀符號（~文字~）

等距字體：在文字前後各加上三個反引號（```text```）

如果不想自己打這些符號，只需點選並長按輸入欄位內的文字，再選取不同的文字格式即可。

7. 為重要訊息標上星號

可能你的WhatsApp每日都會收到很多訊息，怕自己忘記某些重要訊息的話，可以使用WhatsApp的「標註」功能，就不用再大海撈針。

8. 使用連結邀請加入群組

工作上有時候或需與其他部門的同事合作，以WhatsApp進行溝通。如果需要逐個人加入群組，難免會費時失事。群組管理員可以使用連結邀請加入群組，只要與人分享邀請連結，就可邀請對方加入群組。

需要注意的是，在不需要群組管理員額外核准的情況下，只要收到分享邀請連結的WhatsApp使用者都可以加入群組，因此最好只向信任的人分享連結。

9. 錄音毋須長按錄音鍵

如果有時候需要錄製較長的語音訊息，除了一邊錄音並按住錄音鍵外，也可以在點擊並長按麥克風後，錄音時向上滑動，開啟免持錄音功能。

10. 關閉已讀功能

WhatsApp的「雙藍剔」功能可能是不少人的惡夢，工作上上司及同事可以透過「雙藍剔」知道你是否已讀取訊息。如果不想讓別人知道你「已讀不回」，可以關閉已讀功能。

只需於「設定」中選取「隱私」，再關閉「已讀標記」功能即可。

11. 語音訊息轉文字

很多人都不喜歡收到語音訊息，因為並非任何時間都方便聽錄音，例如見客、工作時。有見及此，有公司推出了一款名為「Whats Up for WhatsApp」的應用程式，可以把收到的語音訊息轉為文字，方便不少。不過，這個應用程式只支援iOS系統並需要付費使用。

Whats Up for WhatsApp

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責任編輯：曹佩鈞