▲ 【退休規劃】買年金退休 勿犯這三個常見錯誤

讀者陳小姐40歲，單身，從事會計專業工作，認為現在是適當的時候部署自己將來退休生活保障，其中某金融機構所提供的年金計劃，相對吸引。故此，她詢問會否有更吸引的方案。在和陳小姐交談的過程中，筆者發現她有很多概念會使她作出錯誤的決定，而這些相法都是很典型和常見的，今次在此分享一下。

錯誤一：在計劃供款期內 同時收取現金收入更着數？

首先，陳小姐提到的年金計劃最早可於55歲開始，完成了供款期之後提供年金現金流。她亦發現，另一些公司的理財工具會於計劃開始後的第二年便開始派現金，即使仍然在供款期內。陳小姐說感覺上第二年開始收錢感覺上好像着數一點。

從筆者的立場來看，在供款期內第二年便開始提供現金流，會損害陳小姐的真正利益。

想像一下，於供款期內，每個月作定額供款同時又收取某一金額所派發現金流，結果，淨投入於戶口內的金額便大打折扣。換句話說，真正放於戶口內用於增長目的之金額會大打折扣，最後用於產生現金流的累積金額，將會大幅縮水，從而可派發的年金現金數量也會相對減少。陳小姐應該把焦點放於將來收取的現金利益，不是着眼於現時的利息。現時有工作能力有收入的情況下，收取年金現金流沒特別大意義。

錯誤二：年金派終身沒有意義？

另外，該年金會一直派發現金直至到受保人身故為止，但陳小姐深信自己的壽命不會太長，所以認為保證派年金超過一百歲，沒有太大的意義。筆者當然明白陳小姐的想法，但是我們必須要作好風險管理。基於醫療科技愈來愈先進，大家的壽命比想像中更長是必然結果，年紀愈大，愈沒有工作能力，不用工作便可以收取現金流愈顯得重要。在此情況下，一份保證年金派發超過一百歲的計劃便顯得非常重要了。

錯誤三：年金回報低 有更好投資產品？

第三，該保險公司的年金計劃，於戶口價值累積期間，保證平均每年回報不得少於3%的複式增長。陳小姐覺得這個回報是相對低，她覺得若果投資於股票市場或基金，應有更好的回報。

筆者同意市場上一定有更高回報的項目可以選擇。但陳小姐並沒考慮到自己可以接受的風險水平，再者她日常工作繁忙，她有沒有時間貼近市場，做適當的分析呢？這年金計劃基本上是一個風險極低的理財工具，在這個情況下，現時平均回報率是4%，已經算不錯了。好像美國十年長期債券孳息率也只有0.7%，30年美國長期債券也只有2%。其實年金計劃的回報率一點也不遜色。

最後，作任何理財安排之前，清楚自己的目的是非常重要。

【自製長糧】股票VS基金VS年金 食息退休點揀好？

【原文︰年金重在保障 莫貪一時回報】（收費文章）