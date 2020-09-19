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【中秋節2020】月餅優惠最後召集！網店門市優惠低至58折

消費錦囊 10:00 2020/09/19

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【中秋節2020】月餅優惠最後召集！網店門市優惠低至58折 -

中秋節還有不到兩周時間就到，送禮或自用嘅月餅你又準備好未？錯過了早鳥優惠也不要緊，現時仍有不少品牌推出網店或電子支付優惠，要趕及在節日前買月餅，就要留意各熱門月餅品牌嘅優惠啦！

美心月餅

即日起，於美心網站購買多款流心系特惠套裝月餅，可享網上優惠價，低至58折。特惠套裝數量有限，售完即止。

  • 雙黃白蓮蓉月餅 + 流心四式套裝
    優惠價：432 元（零售價：745元）
  • 至尊金奬套裝 - 雙黃白蓮蓉月餅 + 冰皮七星伴明月 + 流心奶黃雙黃白蓮蓉月餅特惠套裝
    優惠價：619元（零售價：1065元）
  • 流心雙式+奶黃雙式套裝
    優惠價：416元（零售價：696元）
  • 流心奶黃月餅 + 粒粒初雪惠套裝
    優惠價：396元（零售價：674元）
  • 雙黃白蓮蓉月餅 +奶黃雙式套裝
    優惠價：416元（零售價：713元）
  • 雙黃白蓮蓉月餅 + 流心奶黃月餅
    優惠價：442元（零售價：745元）

優惠詳情

奇華餅家

即日起，凡於奇華餅家分店選購總值596元的月餅或月餅禮券，即可獲贈總值360元的現金優惠券，包括100元至尊月餅優惠券、200元餅食優惠券及60元切肉臘腸優惠券。

優惠詳情

邊張信用卡買月餅有優惠？【下一頁

榮華餅家　

由即日至中秋節前，於香港榮華分店購買月餅並以指定電子支付方式結帳，享62折優惠。部分月餅優惠價如下：

  • 雙黃白蓮蓉月餅現售245.5元，電子支付優惠價234.3元 
  • 低糖雙黃白蓮蓉月餅現售258.5元，電子支付優惠價246.7元 
  • 伍仁金華火腿月餅現售258.5元，電子支付優惠價246.7元 
  • 四喜滿堂月餅（素食）現售232.5元，電子支付優惠價221.9 元
  • 流沙奶黃月餅現售優惠價232元，電子支付優惠價228.1元 

指定電子支付方式包括VISA、MASTER、JCB、銀聯卡、 EPS、八達通、支付寶、微信支付、Google Pay、Apple Pay、Samsung Pay、BoC Pay及雲閃付。

優惠詳情

大班麵包西餅

即日起至9月21日，於大班麵包西餅網店訂購大班冰皮「Chill人氣組合」月餅券套裝，輸入折扣碼「20SMC30」，每套即減30元；訂購月餅券滿500元（折後計）或月餅禮盒滿4盒，可享「免運費」1次，每日優惠名額有限。

優惠詳情

海洋公園港人限定優惠有幾抵？【下一頁

鴻星集團

即日起至9月30日，鴻星集團月餅於分店及網店以優先價發售，指定月餅禮券有買6送1優惠，包括雙黃白蓮蓉月餅及雙黃蓮蓉月餅。

優惠詳情

責任編輯：李瑩

 

欄名 : 消費錦囊

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