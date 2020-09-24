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【收息股】內銀股前景不妙　手持內銀股怎辦？

收息攻略 18:50 2020/09/24

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【收息股】內銀股息率雖吸引　但股價難大漲

內銀股前景堪虞。四大國有內銀股包括工行 （01398） 、建行 （00939）、中行 （03988） 、農行 （01288）股價齊創逾5年新低。除了受疲弱的環球宏觀因素拖累，中央要求「銀行讓利」亦對內銀股構成打擊。

假如手持內銀股，應繼續持有這些內銀股作收息之用，還是沽走內銀股換碼其他股價升幅潛力較大的股份？

那要視乎買內銀股的原因是什麼。不少投資者買入內銀股，誘因都是貪內銀股息高，動輒6厘以上。然而，內銀股股價近年表現未見突出，同一注資金買新經濟股，可能已是另一番景象。　

內銀首兩季經濟放緩　內銀也受拖累

財務策劃師唐德玲指，內銀股也算是舊經濟股，難免受到投資者冷落，股價下跌是預期之內。再者，內地經濟在首兩季都受到新冠疫情衝擊而放緩，銀行的經營當然不會好。

內銀重要指標有惡化迹象

當然，四大內銀的其他重要指標，例如淨利息收益率、不良貸款率和核心一級資本充足率等，都有少許惡化迹象（見附表），這都要注意的。

四大內銀股2020中期業績重點

同時也要留意，內地大型銀行過去確實很賺錢，令人感到內銀股好像沒有風險，其實，內銀也要面對呆壞帳風險的。

而且，從今年開始，中央已經明確要求大型內銀要『讓利』，即是可能要減低貸款息率，以協助個別企業和整體經濟復甦。

因此，不能期望內銀股的盈利會有明顯增長，以至不斷增加派息。不排除未來內銀的派息也會有上落，不會年年增加。

有派息能力　買內銀作收息用還可以

話雖如此，但由於四大內銀本來都是很賺錢的，即使上半年盈利普遍倒退了一成，但半年仍賺過千億元人民幣，所以，內銀股仍然有能力派息，而內地銀監也未有勸喻內銀要減少派息。

到這一刻為止，4大內銀的息率仍算吸引，普遍都有5厘或以上，暫時當這批股票是一籃子的收息股還可以。

但有一點要注意，內銀股收息的最大缺點是一年才派1次息，加上要扣1成利息稅，所以，實際上的息率不是表面般高。

欄名 : 收息攻略

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