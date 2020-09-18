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【退休規劃】退休金要儲幾多？　記住「4%」神奇法則

退休及生活保障 13:45 2020/09/18

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到底要儲到幾多金錢先夠退休？記住「4%法則」這神奇數字，可以輕易幫你計到你退休時要有幾多金額。

何謂「4%法則」？

「4%法則」是由麻省理工大學（MIT）學者William Bengen提出，他分析過往美國股市回報和不同退休案例後，發現如果只要退休第一年，從自己退休存款中提取不超過4.2%的本金，之後每年依通脹率微調，即使到百年歸老那一天，也花不完退休金。

如何計算？

假設退休後一個月要用2萬元，即一年需要用24萬。那麼，你需要的退休金是：24萬元÷4.2%，即571萬元。

為甚麼是4.2%？而不是3.5%或5%？William Bengen分析75年美國金融市場的數據，通過有系統的分析，例如將退休存款的投資比例全數買入債券，或25%股票75%債券，或股票債券各一半，或75%股票25%債券，或全數買入股票等5個組合，看到它們的回報多寡。

結論是4.2%最好。若有些國家或地方可能連這些退休存款也要交稅的話，便需要4.5%；若不用交稅的話，4.1%便夠。

簡單的說，就是每年花費的金額是退休存款的4%。不過有一點要留意，退休帳戶不能是純現金帳戶，否則一樣會花光儲蓄。

  • 例子1︰假設退休後一個月要用3萬，一年共提取36萬元，即要有36萬元÷4%，即900萬的退休存款。
  • 例子2︰假設退休後一個月要用4萬，一年共提取48萬元，即要有48萬元÷4%，即1,200萬的退休存款。

更多使用4%法則的心得，按︰【下一頁】了解

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 退休理財

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