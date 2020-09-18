▲ 從巴菲特身上學到的4堂投資課

投資界傳奇人物華倫•巴菲特（Warren Buffett）不久前迎來90歲生日。他慷慨的性格和巴郡（NYSE：BRK.A、BRK.B）的彪炳戰績為其贏盡名氣。有懷疑？試想想：如果你在1964年投資1,000美元買入巴郡的A股，那到2019年該股的升幅已達2,744,062%，而你當初的投資價值已達2,160萬美元。這就是成功。

不過，巴菲特帶給大家的不只是他的投資能力，他在教育投資者方面亦有着不可思議的本領。他透過一年一度的致股東信、無數的演講和採訪，為投資初哥以至老手分享寶貴的經驗，任何人都可以利用這些經驗成為更出色的財富管理者。任何人在人生旅途的任何階段都可以運用以下4個方法讓自己變得更富有。

1. 投資指數基金

雖然巴菲特的成功是源於買入公司和個別公司的股票，但他同時亦大力提倡投資者買入指數基金。在2020年的年度股東大會上，他表示：「依我看，對大部分人來說，最佳的做法就是持有標普500指數基金。」事實上，他已經指示其受託人將他妻子繼承的90%財產投資於這些基金（另外10%投資於短期政府債券）。

指數基金就像互惠基金──基金的組合持有多隻證券，旨在追蹤大市或行業的表現。不過，由於指數基金並非主動型管理基金，因此收費非常低。指數基金通常持有股票、債券、大宗商品或追蹤特定市場指數的房託（REITs），如標準普爾500指數或羅素2000指數。

不過，指數基金最大的優點是，你不必擔心它們，因為你的回報將與其所追隨的整體指數持平。換言之，這是個不用動腦筋的投資方式。

2. 遠離債務

巴菲特堅信人應該遠離債務。在2004年的巴郡股東大會上，一名14歲的少年向巴菲特尋求一個建議，而他的回答是：

不要欠債。花的比賺的多是很誘人的事；這非常可以理解，但絕不是個好主意。

在你開始投資之前，訂下一個計劃來償還你的債務十分重要。然後，一旦擺脫這種負擔，你就可以把錢投入股市。不過，這需要自律和決心來確保自己不會再次陷入債務。

3. 儲起應急錢

在2014年的年報中，巴菲特表示：「我們一直維持至少200億美元的現金等價物，但一般都超過此數額。」對巴郡而言，這是應急基金，但你呢？

理財規劃師通常建議，人們應該留起3到6個月的開支，以防要應對突如其來的情況，如汽車或家居維修、緊急醫療或失業，然後再儲起額外的現金，以利用股市的買入機會。當然，你不需要留起數十億美元，但幾千美元的應急備用金可以為你帶來投資機會和有錢也買不到的安心。

4. 努力不懈學習

如果你是投資初哥，那你距離成爲出色的投資者還有很多需要學習的地方，所以盡可能多地閱讀是一個好開始。即使是投資老手也要持續關注他們所買的公司，因此必須閱讀年報和交易所公告等文件。

正如巴菲特在巴郡2007年年度股東大會上所說：

我覺得你應該看所有你能看的東西。以我為例，到10歲的時候，我已經看完了奧馬哈公共圖書館所有關於投資的書，有些甚至還看了兩遍。你必須讓自己的腦袋填滿各種互相衝突的想法，然後決定哪個比較合理。接下來你就要去試，拿一些小錢真正下去投資。紙上談兵（跟實際投資）就像看愛情小說跟真正談戀愛一樣。你很快就會發現你喜不喜歡投資這件事。

要成為一個出色的投資者是個大挑戰，但如果有人能指導你，這個人就是巴菲特。以上4個基本「貼士」可以助你成為一個優秀的投資者。雖然你不太可能會獲得2,744,062%的投資回報，但如果你聽從「股神」的建議，最終回報肯定比你剛開始投資時多。

作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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