▲ 【移民澳洲】受疫情影響 獲發澳洲永居簽證人數創10年新低 -

澳洲政府早前宣布延長港人畢業生和技術簽證至5年，為他們申請永久居留提供條件，亦令多了人留意移民澳洲的資訊。新冠肺炎全球大流行下，澳洲2019/20年財政年度的獲發永久居留簽證人數創10年新低，僅得14萬人，較2018/19年度的約16萬人為低。

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獲發永居簽證人數創10年低

澳洲媒體《SBS》報道，澳洲2019/20年財政年度簽發永居簽證上限為16萬人，惟實際獲發簽證的人數創10年新低，僅得140,366人，較2018/19年度獲永居簽證約16萬人為低，且低於10年平均每年簽發17.5萬張永居簽證的水平。

受疫情影響，獲發永居簽證的大多為在澳洲境內的人士，最新數據顯示，有90,499人在澳洲獲得永居簽證，而去年則為84,260人。移民局前副秘書長Abul Rizvi指，這反映疫情下入境限制對境外申請人的影響，他認為除非放寬入境限制，否則預期2020/21年度新批出永居簽證將集中於已在澳洲境內的申請人。

17個優先移民職業 獲准入境

現時獲得澳洲永居簽證的途徑，包括技術移民，家庭團聚，以及少量特殊資格簽證。據數據顯示，獲永居簽證的人數當中有近7成是循技術途徑。針對國內勞動力需求，澳洲政府於上周公布了新一份優先移民職業名單（PMSOL），列表上的17種職業的外籍人士，在得到僱主贊助提名和簽證申請下，當局會優先處理其申請，並可在入境限制實施下，獲准入境，惟需自費完成14天的檢疫。

在17個優先移民職業中，醫護行業佔12個職業，包括普通科醫生、駐院醫生、註冊護士、助產士等職業。另外，企業行政總裁或董事總經理、建築項目經理、機械工程師、維修規劃員、軟件工程師、程式開發員等職位都列入名單。

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責任編輯：李瑩

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