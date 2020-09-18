【人民幣定期存款】人民幣賺息兼賺價 1年定存2.7厘息

人民幣滙價升勢強勁，多間銀行調高人民幣定期存款年利率，當中集友剛上調一年人民幣存息0.05厘，至2.7厘，成為高息王，入場門檻為10萬元人民幣。

人民幣在岸價兌美元現報約6.7562，外資行又爭相上調人民幣滙價預測，高盛及東方滙理把未來12個月的人民幣目標價升至6.5，為現時最牛的預估。若以一年後的滙價彈升至最樂觀的6.5預估，即由現滙約有3.9%的潛在升幅，並在集友開設人民幣定存一年2.7厘，一年後的滙息總回報有望達6.6厘。

不過，專家指人民幣在追落後下升幅過急，散戶暫不宜再大手高追，但有貨在手亦不應減磅，建議再趁高息開立定存，因滙強息未減。

南洋商業銀行經濟及策略研究所主管卓亮認為，聯儲局續放鴿，料零息至少維持3年，變相有利人民幣偏強；但在岸價及離岸價升穿6.8的逾一年新高，自底位急彈近6%，升勢未免過急，預計短期內在6.75到6.85區間上落。

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