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【退休理財】調查指54%港人沒信心實現理想退休生活 料需439萬元退休金　

退休及生活保障 18:48 2020/09/17

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【退休理財】調查指54%港人沒信心實現理想退休生活 料需439萬元退休金　 -

在新冠肺炎及經濟前景不明朗下，港人對退休準備的信心受到打擊，安聯投資發表調查顯示，54%受訪者表示沒有信心能實現理想退休生活，僅26%的在職受訪者表示，有信心自己能在退休後有足夠收入維持生活水平。

【延伸閱讀】【強積金】宏利推MPF退休收益基金 目標年度化派息4厘

估計理想退休生活 需439萬元退休金

安聯投資於今年6月13日至29日期間進行調查，合共訪問819名收入1.2萬元以上的在職人士及158名流動資產達20萬元以上的退休人士。調查顯示，受訪者普遍認為需要439萬元，才能達到理想的退休生活水平，但他們預料實際上只能儲蓄349萬元，兩者的差距為約90萬元，估計實際累積金額能維持目前生活水平20.2年，預期退休後平均每月開支為1.87萬元。

調查又顯示，50%的在職人士表示，在動盪市況下更加重視避險，或關注更長綫的投資及可持續收益；而退休人士的首選投資策略則為保本、定期派息為主。調查指，受訪在職人士表示，在未來12個月進行投資時的3大主要考慮因素，包括中長綫資本增值（64%）、定期股息（63%）和資本保護（48%）。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表示，於低息環境下，存款回報相對較少，投資股票雖然回報較高，但同時價格亦相對波動，他建議投資者應分散投資，為退休提供更大保障。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 退休理財

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