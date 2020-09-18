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恒生信用卡$99嘆萬麗海景酒店下午茶　7-Eleven$40/2件The Cheesecake Factory芝士蛋糕

消費錦囊 07:00 2020/09/18

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 恒生信用卡：香港萬麗海景酒店下午茶$99

由即日起至9月30日推出，每日下午3時至5時30分供應，價錢為星期一至五每位$198，星期六、日或公眾假期每位$218。如果你憑恒生信用卡簽賬並成為每日首80位客人，更可享有半價優惠；而第81位客人起就可以享有3位送1位優惠。記得預先打電話訂枱！

香港萬麗海景酒店

地址：2802 8888
電話：灣仔港灣道1號1樓

2. 7-Eleven：$40/2件The Cheesecake Factory芝士蛋糕

7-Eleven推出The Cheesecake Factory芝士蛋糕優惠，$40就買到2件原創芝士蛋糕、比利時朱古力芝士蛋糕或紅桑子芝士蛋糕。

此優惠只適用於香港店舖（瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、港鐵海洋公園站、香港西九龍站及港珠澳大橋香港站除外）。貨品數量有限，售／送完即止。

3. 爭鮮外帶粉嶺店：買壽司每滿$50可以$15購買三文魚餐盒

因為爭鮮外帶粉嶺店搬遷，由即日起至9月24日，凡於粉嶺新店購買壽司產品每滿$50，即可以半價$15購買三文魚餐盒。

門市地址：港鐵粉嶺站FAN 3A號舖

營業時間：10:30-22:30

撰文：hket小編

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