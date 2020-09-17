【強積金】宏利推MPF退休收益基金 目標年度化派息4厘

宏利宣布下周一（21日）推出宏利MPF退休收益基金，將通過分發派息至成員強積金帳戶的方式提供定期及穩定收益，目標年度化派息率4%，預期每月派息一次。

宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，該基金是非保證基金，不保證派息次數、金額，但目標做到年度化派息率4%，基金中20%至60%會投資股票及與股票相關資產，其餘將投資於債券、存款等。他指，希望通過投資有穩定派息的股票及投資級別企業債券，達成基金派息目標。

若強積金成員在65歲以下，派息將自動再投資於退休收益基金，成員年屆65歲或以上派息將自動再投資於宏利MPF利息基金，預計到2021年首季度末，成員可從宏利MPF利息基金分期提款。基金管理費為每年資產淨值的1.3%，65歲或以上的成員可透過每年紅利單位方式回贈，享有管理費為每年資產淨值0.99%的優惠。

吳清發表示，希望為MPF成員提供多一個選擇，令他們在65歲後仍能透過強積金積存財富、產生長期資本收益增長，新基金將覆蓋「供款階段」及「提款階段」的退休投資方案。

宏利MPF退休收益基金推出後，宏利環球精選（強積金）計劃的成分基金總數增至30項。

▲ 宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發

責任編輯︰陳啟昌

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