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最多獲近2萬個負評！全球最多負評的11個旅遊景點

消費錦囊 18:28 2020/09/17

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第一名有近2萬個負評！全球最多負評的11個旅遊景點

去旅行經常都會到訪當地知名景點，但是不少人都有失望而回的經驗。英國調查網站Uswitch早前統計了Trip Advisor用戶對知名景點的評價，得出全球11個最多負評的旅遊景點，巴黎鐵塔以近2萬個負評位居榜首，其次為羅馬競技場，而中國的萬里長城亦有上榜，排名11位。

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巴黎鐵塔有近2萬個負評

根據Reviewtracker.com的調查，假如旅客對景點有不好的經驗，會較獲得愉快經驗更傾向留下評語。此外，網站亦統計了TripAdvisor用戶撰寫負評的時間。第一名的巴黎鐵塔有近2萬個負面評價，撰寫負面評價的時間更高達402個小時，遙遙領先第2名的羅馬競技場。羅馬競技場只有近2,000個負面評價，而撰寫負評的時間則為41小時。

同時，網站亦統計了最常出現投訴的用戶名字，前3名的女性名字為Kim、Karen及Susan；前3名的男性名字則為Paul、David及John。

全球最多負評的旅遊景點
排名 景點 負評數目
1 巴黎鐵塔 19,303
2 羅馬競技場 1,944
3 大笨鐘 1,594
4 吉薩金字塔 1,460
5 自由神像 1,089
6 荷里活標誌 435
7 悉尼歌劇院 299
8 泰姬陵 301
9 柏林圍牆 199
10 美國大峽谷南緣 163
11 萬里長城 114
*資料來源：Uswitch

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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