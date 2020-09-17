最多獲近2萬個負評！全球最多負評的11個旅遊景點

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去旅行經常都會到訪當地知名景點，但是不少人都有失望而回的經驗。英國調查網站Uswitch早前統計了Trip Advisor用戶對知名景點的評價，得出全球11個最多負評的旅遊景點，巴黎鐵塔以近2萬個負評位居榜首，其次為羅馬競技場，而中國的萬里長城亦有上榜，排名11位。
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巴黎鐵塔有近2萬個負評
根據Reviewtracker.com的調查，假如旅客對景點有不好的經驗，會較獲得愉快經驗更傾向留下評語。此外，網站亦統計了TripAdvisor用戶撰寫負評的時間。第一名的巴黎鐵塔有近2萬個負面評價，撰寫負面評價的時間更高達402個小時，遙遙領先第2名的羅馬競技場。羅馬競技場只有近2,000個負面評價，而撰寫負評的時間則為41小時。
同時，網站亦統計了最常出現投訴的用戶名字，前3名的女性名字為Kim、Karen及Susan；前3名的男性名字則為Paul、David及John。
|全球最多負評的旅遊景點
|排名
|景點
|負評數目
|1
|巴黎鐵塔
|19,303
|2
|羅馬競技場
|1,944
|3
|大笨鐘
|1,594
|4
|吉薩金字塔
|1,460
|5
|自由神像
|1,089
|6
|荷里活標誌
|435
|7
|悉尼歌劇院
|299
|8
|泰姬陵
|301
|9
|柏林圍牆
|199
|10
|美國大峽谷南緣
|163
|11
|萬里長城
|114
|*資料來源：Uswitch
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 消費錦囊