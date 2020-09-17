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【滙豐戶口】滙豐推全新綜合理財戶口「滙豐 One」　取代運籌理財 新客戶享10%現金獎賞

日常開支 12:30 2020/09/17

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滙豐銀行上星期宣布11月起，取消26項基本銀行服務收費，並推出新綜合理財戶口「滙豐One」。滙豐最新宣布，「滙豐One」將於10月27日正式推出，取代現時的「滙豐運籌理財」，並同時推出滙豐萬事達卡扣賬卡。

【滙豐銀行服務收費】滙豐11月起取消26項基本銀行服務收費，按【下一頁了解哪26項收費

首1萬名全新客戶 享10%現金獎賞

新客戶可由即日起至9月30日預先登記「滙豐One」，並於2021年1月31日前開立「滙豐One」戶口，可享10%現金獎賞，有關優惠只適用於首1萬名全新滙豐客戶，現金獎賞按指定兩個月的每月平均全面理財總值首50,000港元，以年化率10%計算，換算即可最多賺息833元。

扣賬卡支援12種貨幣

另外，新推出的滙豐萬事達卡扣賬卡支援12種貨幣，客戶可以較優惠的匯率預先兌換外幣，除了於購物及旅遊消費時直接扣賬並無需支付外幣交易費，也可獲取回贈。客戶也可利用該款卡在海外的滙豐自動櫃員機可免費提取現金。該卡不設年費。

滙豐萬事達卡扣賬卡支援的貨幣包括澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐元、英鎊、港元、日圓、新西蘭元、人民幣、新加坡元、泰銖及美元。

滙豐期望，「滙豐One」可針對較年輕的客戶提供協助，會設有「Wealth Booster」服務，涵蓋由淺入深的理財知識、方便的數碼理財工具，以及各種類型產品，協助客戶掌握充分的投資及保險資訊，並作出妥善的理財決定。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 生活理財

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