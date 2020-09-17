【英鎊走勢】若英國硬脫歐 英鎊恐跌至1.2水平

英國無協議脫歐的風險再次上升，累英鎊兌美元的滙率急挫，今報1.29水平。我預計英鎊滙率將變得極度動盪，並且在未來幾星期貶值的風險不斷增加，投資者應繫好安全帶。

無協議脫歐或導致衰退

事件的進展仍有待觀察，瑞信的英國經濟師Sonali Punhani預測，歐盟與英國仍有5成機會在最後一刻成功達成協議，而無協議脫歐的機會達4成，延長過渡期的機會為1成。

在新冠肺炎確診病例持續增加的情況下，無協議脫歐可能令英國經濟的復甦計劃脫軌，並導致英國再次出現短暫的衰退。

英鎊短期波動

潛在的不確定性和負面影響可能會令流入英國的資金大幅減少，目前英國經常帳赤字佔GDP約4%，流入經常帳戶的資金進一步減少將導致英鎊供過於求，令英鎊滙率面臨壓力。上述的經濟風險也令市場需要以更高的風險溢價來投資英國金融市場，未來幾周，英國金融市場的波動性可能很高，也意味着英鎊的短期波動性可能非常高，下跌風險亦在增加。

可幸的是，美元仍然疲弱，可以減輕英鎊的貶值壓力。綜合上述的風險因素，我建議投資者在進行長期投資，例如在英國置業之前，應先考慮未來3年內承受貨幣貶值風險的能力。

【原文︰四成機會硬脫歐 英鎊1.2不足為奇】（收費文章）