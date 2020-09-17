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【電子錢包優惠】WeChat Pay HK夥新地商場推購物優惠 最高可領HK$30電子現金券

消費錦囊 13:38 2020/09/17

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騰訊旗下流動支付平台WeChat Pay HK聯同新地商場推出消費優惠，由即日起至11月30日，現有WeChat Pay HK用戶只要成為The Point by SHKP商場綜合會員計劃會員並經「新地商場會員計劃」小程序登入The Point，即可領取合共總值HK$20的新地商場電子現金券，於新鴻基地產旗下全港20家商場的參與商戶消費時使用。而新用戶更可額外獲取HK$10新地商場電子現金券一張，即合共享HK$30電子現金券

優惠一：碼上有 The Point by SHKP會員尊享）

打開WeChat掃描以上「新地商場會員計劃」小程序碼及登入The Point後，即可點擊「WeChat Pay HK及微信支付獎賞」領取HK$10新地商場電子現金券一張3，於參與商戶單筆消費滿HK$50可使用；使用首張後可領取第二張HK$10電子現金券，推廣期內最多可領兩張。

優惠WeChat Pay HK新用戶激賞

合資格WeChat Pay HK新用戶即賞額外HK$10新地商場電子現金券一張，於參與商戶單筆消費滿HK$20時使用。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 消費錦囊

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