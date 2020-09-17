▲ 【投資App】投資App暗藏魔鬼細節？專家籲留意5大警號免受帶動

投資入門難度愈來愈低，金融科技（Fintech）迅速發展，投資者只要有一機在手就能接觸全球各地的投資市場，隨時隨地亦可進行交易。不過，有金融行為專家指出，投資平台的應用程式（app）固然方便了交易，但同時也暗藏魔鬼細節，意圖增加用家交易次數，呼籲用家使用投資app時應留意以下5大警號，以免因受帶動而造成金錢損失。

據Business Insider報道，金融行為專家Dan Egan認為，用家的交易次數愈多，投資平台愈能從中獲利，因此不少投資平台app是經過精心設計，包括顏色的運用及首頁的設計等，令用家更頻繁地去投資。

對於長綫投資者而言，投資是為了追求長期的財富增長，有不少專家建議採用長綫投資的策略，以減輕股市短期波動對投資回報的影響。不過，Egan指，投資app的設計是與長綫投資的方向相反，力求盡可能在短時間內激發用家對投資的興趣，增加用家短期交易的次數。

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他認為，用家如擔心其投資取向及習慣會受投資app的設計影響，可留意以下5大警號：

1. 進入首頁即看到紅或綠色

Egan指，投資app經常使用顏色的設計來影響客戶的情緒及行為，尤其常用作代表市場升跌的紅色和綠色。他認為，這兩種顏色都不是令人平靜的顏色，紅色是與恐懼相關的顏色，它會使腎上腺素激增，而綠色則會令人感到興奮。

他認為，投資app頁面中所顯示的顏色，對於不少人而言是一個訊號，並會因此受情緒帶動而採取行動，包括進行更多交易，甚至拋售投資產品來擺脫恐慌的情緒。

2. 只顯示短期回報

由於使用投資app甚為方便，不少投資者會更頻繁地去查看自己的投資組合回報。不過，Egan指，大多投資app原設定均為顯示短期表現而非長期表現，令投資者有機會以為有短期失利，而採取行動。「當你進入投資app的頁面，你或會看到股票於今日或昨日的表現，因短期波動而呈現虧損，由於市場趨向會隨著時間推移而趨於平穩，當你轉至看5年期的表現時，很有機會是錄得回報。」

他認為，部分投資app傾向呈現更多股票短期內的波動，而忽略長期的表現，去帶動投資者去進行買賣。

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3. 使用時如同在賭博

他認為，部分投資app的頁面所顯示的股價會不斷閃爍，並用鮮艷的顏色顯示，予人如同在玩老虎機般刺激，「這樣令投資變得像娛樂，如同賭博一般。」當投資app予人感覺似是遊戲或賭博，這樣很容易因受情緒帶動而令人上癮，甚至忘記過程中所投放的金錢及需承擔的風險，而造成金錢上的損失。

如果你正使用的投資app令你感覺似是在賭博，那麼你就要加強警覺，應先釐清個人的投資目標，去調整投資策略。若你是一個長綫投資者，你應該更着眼長期的走勢，而不是短期波動。

4. 免費？哪會有免費午餐

Egan指，不少投資app主打免費，但他認為投資app與社交媒體相似，即使所提供的服務是免費，但所屬公司可透過用家的個人資料及行為數據等去獲利，如廣告費等。

投資者不應因為免費而貿然使用，亦要先了解「免費」的條款及細則，留意免收費的服務範疇，以及有沒有其他隱藏的收費項目。

5. 接收過多的通知

當投資app推送通知時，會引起投資者對其投資組合的注意，但與此同時，由於推送通知有其即時性，有機會令投資者做衝動的決定，交易更為頻密。若你是一名長綫投資者，應讓時間發揮作用，避免短期內進行多次買賣。

責任編輯：李瑩

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