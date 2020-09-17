▲ Fresh Grad月入2萬 父母要求給8千家用 畀幾多家用先算合理？

畀多少家用一直是千古難題，處理不當更會造成家庭糾紛。有網民在討論區發帖指自己是應屆畢業生，月入2萬元，被父母要求要給3至4成家用，即每月付6,000至8,000元。因而上網發帖詢問大家給多少家用及金額是否合理。

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該名網民日前在網上討論區以「你地（哋）畀幾多錢家用」為題發帖，指自己剛畢業，隨即被父母要求給3至4成家用，其兄則月入3萬給1萬家用。故在網上發帖詢問大家畀多少家用及如何拒絕無理金額。

▲ 有網民在討論區發帖指，月入2萬被父母要求給8,000元家用。

不過，有網民就留言指，既然兩兄弟每月給1.8萬元家用，倒不如搬出去住。可是，事主指如果搬出去住，租金、家用及水電煤雜費會好貴。因為事主沒有打算搬出去住，假如家人會負責清潔家居及煮飯等工作，有網民建議事主把家用視為是租金、水電煤雜費及服務費。

同時，亦有網民留言稱，很難直接比較家用，因為每個人的家庭背景不同，亦要視乎父母是否在職、家庭關係等因素而決定。該網民更直言上討論區問「大把人實叫你唔好畀家用。其實（家用）都係心意。而且包食包住，出面自己一個住都唔平。」

至於給多少家用，有網民建議給5分之一或以下的收入，若事主認為金額不合理，可以直接給自己覺得合理的金額，甚或可以日常開支來計算出所需的家用。另外，亦有網民指事主可以將收入的10%用作家用，待日後人工有所提升時才增加家用的比例。

更多網民留言：

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父母要求畀家用 源於2種心態

認可理財策劃師林昶恆（Alvin）指出，父母要求子女畀家用，通常可以分為兩種心態，其一是父母認為為子女供書教學多年，子女投身職場後應貢獻家庭；另一種心態就是幫子女儲錢。

對於家用的金額，林昶恆表示須視乎子女的收入而定。假如月入8,000元，每月給2,000元家用就很多。他表示，可把應屆畢業生的開支分為3部分，分別是個人開支、家用以及儲蓄。若月入2萬元，時下畢業生個人開支約為1至1.5萬元，將6,000至8,000元用作家用，亦尚餘2,000至4,000元可用作儲蓄，情況尚算可以接受。不過，假如當收入有所增加時，家人又要求要按比例增加家用，他則建議需要與家人商討一下家用問題。

與家人同住 畀家用屬責任

他更指，如果與家人同住，其實給家用是一種責任，因為在家中居住及用膳亦涉及開支。他建議，在訂定家用的時候，可考慮家中的生活開支。此外，若有餘力的話，更可於基礎金額上加碼，視為孝敬父母的心意。

記者：曹佩鈞

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