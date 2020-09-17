【人壽保險】定期人壽保險保費受宏觀因素影響 每年續保會否較抵？

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【人壽保險】定期人壽保險保障期應點揀？比較不同保障期保費
宏觀因素影響定期人壽的保費走向
當客戶選擇每年續保時，就要面對保費每年調整的情況。從個人層面看，年紀愈大，保費愈高，因為又走近了人生旅程的終點。但從宏觀角度看，定期人壽保險的保費調整，受大環境影響，可加可減，例如，醫學進步令人整體壽命延長，人壽保險可能有減價空間，相反，若天災人禍頻繁、病毒變種愈來愈強，對人類生命造成嚴重威脅，人壽保險就可能要加價。
同時，客戶亦要留意，如果保險公司將該定期人壽保險下架，客戶便不能再續保，若轉投其他產品，就要重新核保。所以，若選擇較長的保障期，就可延緩產品下架的影響。當大家選擇定期人壽的保障期時，可因應個人需要選擇，如只需要短期的保障，可選擇每年續保的計劃；如需要較長期的保障，又擔心宏觀因素會導致人壽保險加價，則可考慮以每5年或10年續保形式投保。
終身VS定期壽險有何分別？【按此了解】
順帶一提，定期人壽一般較少不保事項，不過，若客戶於投保後一年內自殺，則不會賠償。另外，如果大家有移民的打算，就需要向保險公司了解，定期人壽能否在移民當地繼續生效。下表比較了定期人壽於不同情況下身故是否受保：
比較定期人壽保險的不保條款
|定期人壽保險
|受保人於以下情況身故
|進行非法活動
|移民後身故
|自殺
|恐怖主義行為
|受保後因 HIV及愛滋病身故
|Blue
WeCare 定期人壽2
|受保
|未有列明
|保單生效日1年後受保
|受保
|受保
|Bowtie
Bowtie 人壽保
|不保
|不保（註2）
|不保
|不保
|不保
|HSBC
滙家保
|受保
|未有列明
|保單生效日1年後受保
|受保
|受保
|ZA Insure
ZA 人壽保
|受保
|未有列明
|保單生效日1年後受保
|受保
|受保
|註：
1. 以上資料由10Life提供，僅供參考，並非銷售建議。產品資料更新至2020年9月4日。
2. 若受保人擬永久或至少連續183日居留到香港境外，將終止保單。
定期人壽保險保障期對保費又有何影響？【上一頁】
以上資料由10Life提供，僅供參考，並非銷售建議。產品資料更新至2020年9月4日。
【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：定期人壽保險不一樣 保障期點揀？】
撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼