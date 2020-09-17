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【人壽保險】定期人壽保險保費受宏觀因素影響 每年續保會否較抵？

博客 16:12 2020/09/17

分享：

【人壽保險】定期人壽保險保費受宏觀因素影響 每年續保會否較抵？

宏觀因素影響定期人壽的保費走向

當客戶選擇每年續保時，就要面對保費每年調整的情況。從個人層面看，年紀愈大，保費愈高，因為又走近了人生旅程的終點。但從宏觀角度看，定期人壽保險的保費調整，受大環境影響，可加可減，例如，醫學進步令人整體壽命延長，人壽保險可能有減價空間，相反，若天災人禍頻繁、病毒變種愈來愈強，對人類生命造成嚴重威脅，人壽保險就可能要加價。

同時，客戶亦要留意，如果保險公司將該定期人壽保險下架，客戶便不能再續保，若轉投其他產品，就要重新核保。所以，若選擇較長的保障期，就可延緩產品下架的影響。當大家選擇定期人壽的保障期時，可因應個人需要選擇，如只需要短期的保障，可選擇每年續保的計劃；如需要較長期的保障，又擔心宏觀因素會導致人壽保險加價，則可考慮以每5年或10年續保形式投保。

終身VS定期壽險有何分別？【按此了解

順帶一提，定期人壽一般較少不保事項，不過，若客戶於投保後一年內自殺，則不會賠償。另外，如果大家有移民的打算，就需要向保險公司了解，定期人壽能否在移民當地繼續生效。下表比較了定期人壽於不同情況下身故是否受保：

比較定期人壽保險的不保條款

定期人壽保險 受保人於以下情況身故  
進行非法活動 移民後身故 自殺 恐怖主義行為 受保後因 HIV及愛滋病身故  
Blue
WeCare 定期人壽2		 受保 未有列明 保單生效日1年後受保 受保 受保  
Bowtie
Bowtie 人壽保		 不保 不保（註2） 不保 不保 不保  
HSBC
滙家保		 受保 未有列明 保單生效日1年後受保 受保 受保  
ZA Insure
ZA 人壽保		 受保 未有列明 保單生效日1年後受保 受保 受保  
註：
1. 以上資料由10Life提供，僅供參考，並非銷售建議。產品資料更新至2020年9月4日。
2. 若受保人擬永久或至少連續183日居留到香港境外，將終止保單。

定期人壽保險保障期對保費又有何影響？【上一頁

 

以上資料由10Life提供，僅供參考，並非銷售建議。產品資料更新至2020年9月4日。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：定期人壽保險不一樣　保障期點揀？

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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