▲ 【人壽保險】定期人壽保險保障期應點揀？比較不同保障期保費

純人壽保險保費低，人壽保障高，但正因為單價太低，對保險顧問來說可謂食之無味，所以未必向客戶傾力推薦，所以香港定期人壽保險的銷售遠不及終身人壽。然而，在人生某些階段，當大家肩負起家庭經濟的重擔，既要置業供樓，又要養妻活兒，人壽保障就額外重要，定期人壽便可這段時期為投保人的人壽保障「加碼」。究竟投保定期人壽保險時，如何選擇保障期，對保費又有何影響呢？

每年續保的定期人壽於投保早期保費較低

不少家庭經濟支柱，都考慮在子女大學畢業前，或是按揭期間，投保定期人壽，確保自己的壽命不會影響家人的生活質素。一般而言，如果客戶想自行於網上投保定期人壽，網上投保可供選擇的保障期通常是每10年續保、每5年續保、或每年續保。原則上，定期人壽保險的保費按年齡逐漸上升，尤其當人到中年（40歲後），年度升幅會愈來愈顯著，這與人壽風險成本掛鈎。

終身VS定期壽險保障比較【按此了解】

如果客戶選擇每10年續保，在這10年期間，就可繳付固定的保費，以拉勻計，此固定保費是先貴後平，言下之意，於投保早期保費會貴一點，到後期就平一點，拉出固定的保費。每5年續保的定價原理相似，不贅述。

至於每年續保，於投保早期，其保費一般平過每10或5年續保的計劃，因為每年續保的保費只考慮未來一年的風險，保費最平。當大家期望於短期內提升人壽保障，例如，因新冠肺炎大流行擔心風險提高、配偶失業或子女海外升學期間開支突增等，可留意每年續保的計劃，應付相對短暫的風險。

比較定期人壽保險 於不同保障期之保費

假設35歲非吸煙男性，身故賠償 為1,000,000元

定期人壽保險 /

保障期 首年保費 投保10年總保費 每年

續保 每5年

續保 每10年

續保 每年

續保（註3） 每5年

續保（註3） 每10年

續保 Blue

WeCare 定期人壽2 - 5924元 7204元 - 9,150元（註4） 8,820元（註4） Bowtie

Bowtie 人壽保 640元 - - 8,520元 - - HSBC

滙家保 - - 1,031元 - - 10,310元 ZA Insure

ZA 人壽保 650元 5845元 6965元 9,410元 9,100元（註5） 8,530元（註5） 註：

1. 以上資料由10Life提供，僅供參考，並非銷售建議。產品資料更新至2020年9月4日。

2. 身故賠償是指保證身故賠償，不包括非保證。

3. 對於每年續保或每5年續保的計劃，其10年總保價乃基於現時的保費表來預計，僅供參考。保險公司可能在客戶續保時再調整保費。

4. 此年保費已計算blue - WeCare定期人壽2的首年保費八折優惠，需於blue網頁輸入優惠碼 「FT220」。受保險公司條款及細則約束。

5. 此年保費已計算ZA人壽保的首年保費八折優惠，需於ZA Insure網頁輸入優惠碼「Life20」。受保險公司條款及細則約束。

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以上資料由10Life提供，僅供參考，並非銷售建議。產品資料更新至2020年9月4日。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：定期人壽保險不一樣 保障期點揀？】