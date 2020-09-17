  • 31°C
香港時間 : 2020917日 (四) 16:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【人壽保險】定期人壽保險保障期應點揀？比較不同保障期保費

博客 16:12 2020/09/17

分享：

【人壽保險】定期人壽保險保障期應點揀？比較不同保障期保費

純人壽保險保費低，人壽保障高，但正因為單價太低，對保險顧問來說可謂食之無味，所以未必向客戶傾力推薦，所以香港定期人壽保險的銷售遠不及終身人壽。然而，在人生某些階段，當大家肩負起家庭經濟的重擔，既要置業供樓，又要養妻活兒，人壽保障就額外重要，定期人壽便可這段時期為投保人的人壽保障「加碼」。究竟投保定期人壽保險時，如何選擇保障期，對保費又有何影響呢？

每年續保的定期人壽於投保早期保費較低

不少家庭經濟支柱，都考慮在子女大學畢業前，或是按揭期間，投保定期人壽，確保自己的壽命不會影響家人的生活質素。一般而言，如果客戶想自行於網上投保定期人壽，網上投保可供選擇的保障期通常是每10年續保、每5年續保、或每年續保。原則上，定期人壽保險的保費按年齡逐漸上升，尤其當人到中年（40歲後），年度升幅會愈來愈顯著，這與人壽風險成本掛鈎。

終身VS定期壽險保障比較【按此了解

如果客戶選擇每10年續保，在這10年期間，就可繳付固定的保費，以拉勻計，此固定保費是先貴後平，言下之意，於投保早期保費會貴一點，到後期就平一點，拉出固定的保費。每5年續保的定價原理相似，不贅述。

至於每年續保，於投保早期，其保費一般平過每10或5年續保的計劃，因為每年續保的保費只考慮未來一年的風險，保費最平。當大家期望於短期內提升人壽保障，例如，因新冠肺炎大流行擔心風險提高、配偶失業或子女海外升學期間開支突增等，可留意每年續保的計劃，應付相對短暫的風險。

比較定期人壽保險 於不同保障期之保費
假設35歲非吸煙男性，身故賠償為1,000,000元

定期人壽保險 /
保障期		 首年保費   投保10年總保費
每年
續保		 每5
續保		 每10
續保		   每年
續保（註3）		 每5
續保（註3）		 每10
續保
Blue
WeCare 定期人壽2		 - 5924元 7204元   - 9,150元（註4） 8,820元（註4）
Bowtie
Bowtie 人壽保		 640元 - -   8,520元 - -
HSBC
滙家保		 - - 1,031元   - - 10,310元
ZA Insure
ZA 人壽保		 650元 5845元 6965元   9,410元 9,100元（註5） 8,530元（註5）
註：
1. 以上資料由10Life提供，僅供參考，並非銷售建議。產品資料更新至2020年9月4日。
2. 身故賠償是指保證身故賠償，不包括非保證。
3. 對於每年續保或每5年續保的計劃，其10年總保價乃基於現時的保費表來預計，僅供參考。保險公司可能在客戶續保時再調整保費。
4. 此年保費已計算blue - WeCare定期人壽2的首年保費八折優惠，需於blue網頁輸入優惠碼 「FT220」。受保險公司條款及細則約束。
5. 此年保費已計算ZA人壽保的首年保費八折優惠，需於ZA Insure網頁輸入優惠碼「Life20」。受保險公司條款及細則約束。

哪些因素影響定期人壽保費？【下一頁

 

 以上資料由10Life提供，僅供參考，並非銷售建議。產品資料更新至2020年9月4日。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：定期人壽保險不一樣　保障期點揀？

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

相關文章

【人壽保險】作為家庭經濟支柱 點解一份人壽保險唔少得？
2020/07/11
【人壽保險】作為家庭經濟支柱 點解一份人壽保險唔少得？
人壽保險不可或缺
2020/07/31
人壽保險不可或缺
【人壽保險】終身人壽 + 定期人壽　助填補保障缺口
2020/08/06
【人壽保險】終身人壽 + 定期人壽　助填補保障缺口
Fresh grad初入職場　要點樣理財？（保險篇）
2020/08/12
Fresh grad初入職場　要點樣理財？（保險篇）

最新專欄文章 更多

博客 - 【人壽保險】定期人壽保險保費受宏觀因素影響 每年續保會否較抵？
今日
【人壽保險】定期人壽保險保費受宏觀因素影響 每年續保會否較抵？
博客 - 【自願醫保】年度賠償上限屢創新高　比較各大「全數保障」靈活計劃保障
2020/09/10
【自願醫保】年度賠償上限屢創新高　比較各大「全數保障」靈活計劃保障
博客 - 【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點　紅利實現率高於100%=無得輸？
2020/09/03
【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點　紅利實現率高於100%=無得輸？
博客 - 【醫療保險】唔止全保咁簡單？解構高端醫療保險超然保障
2020/08/27
【醫療保險】唔止全保咁簡單？解構高端醫療保險超然保障
博客 - 【儲蓄保險 】為子女海外升學準備教育基金 邊份儲蓄保會啱你？
2020/08/20
【儲蓄保險 】為子女海外升學準備教育基金 邊份儲蓄保會啱你？
人壽保險 保險公司

上一篇文章

【人壽保險】定期人壽保險保費受宏觀因素影響 每年續保會否較抵？

下一篇文章

【儲錢方法】我如何用「地獄式慳錢法」 一個月只消費$700？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 如果股災再現　值得撈貨的4隻股份
如果股災再現　值得撈貨的4隻股份
博客 - 【虛擬銀行】虛擬銀行攻勢強勁　但核心問題未解答　點解市民一定要用？
【虛擬銀行】虛擬銀行攻勢強勁　但核心問題未解答　點解市民一定要用？
博客 - 【儲錢方法】我如何用「地獄式慳錢法」 一個月只消費$700？
【儲錢方法】我如何用「地獄式慳錢法」 一個月只消費$700？
【航空業前景】國泰航空（00293）不再領取政府第二期資助有啟示　料航空業要2023年後才恢復元氣
【航空業前景】國泰航空（00293）不再領取政府第二期資助有啟示　料航空業要2023年後才恢復元氣
【蘋果發佈會】沒有iPhone12的Apple Event　蘋果攻Apple Watch更有驚喜
【蘋果發佈會】沒有iPhone12的Apple Event　蘋果攻Apple Watch更有驚喜
博客 - 【理財有道】45歲單身熟女月入9萬　加按物業套現500萬現金應如何增值？
【理財有道】45歲單身熟女月入9萬　加按物業套現500萬現金應如何增值？