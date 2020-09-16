▲ 【理財學堂】舊經濟股完成尋底 新經濟股還有景嗎？

恒指從8月31日開始就連連下跌，開始時，股民還期望當恒指加入3隻新經濟股後，恒指會有所表現。但在恒指正式加入3隻新經濟股的同時，全世界新經濟股出現了小股災。

舊經濟股完成尋底

目前的股市，往往出現不同板塊走勢相反的現象。新經濟股調整時，舊經濟股則反彈，新經濟股反彈時，舊經濟股又回跌。

這個現象說明了幾件事：

1.舊經濟股終於完成了尋底的過程，正處於反覆回升之路，只是市場信心依然不足，回升的過程依然一波三折。

2.市場上的游資，過剩的資金依然很多。因此一個板塊股價跌了，錢就流到另一個板塊。游資依然過剩的另一個證明是近日新股農夫山泉（09633）吸引到的資金驚人。

升得急、跌得重

ATMX經過一輪調整後，兩隻老牌的巨無霸阿里（09988）與騰訊的調整幅度都是少於9%。而另外兩隻美團（03690）與小米（01810）的調整幅度都超過13%。

不過，如果將現價與今年的低位比較，則美團升幅達245%、小米達178%、騰訊有65%、阿里只有59%。升得急、跌得重的老話又一次應驗。

新經濟股依然是看好的，看看ATMX近日的調整幅度與之前的升幅比較，的確只是一場小股災。

現在距離美國大選還不足兩個月，特朗普比小股民更緊張、更擔心股市崩盤，相信他會出盡辦法托市。

疫情趨向可控 利好什麼股

香港疫情又再趨向可控，相信很快會通過健康碼的要求而開放邊境，特別是內地的邊境。

因為內地控制疫情比香港更成功，這也是為甚麼近日友邦（01299）成了極少數能逆市上升的股之一。

香港如此，澳門也如此，股民也正在等待澳門與內地恢復通關，讓內地賭客重回澳門。近日已有兩隻濠賭股股價創52周新高。

（筆者持有阿里、騰訊、美團、小米、友邦）

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