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繼光香香雞上水店開幕優惠　小份香香炸雞$1

消費錦囊 10:00 2020/09/17

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繼光香香雞登陸上水，更推出開幕優惠，小份香香炸雞只要1元！

為慶祝上水店開幕，繼光香香雞推出開幕，每日限量50份：

  • 16/9－18/9：香香炸雞（S） 1元
  • 19/9－23/9：單筆滿45元贈甜心地瓜球乙份（原價15元）

門市位置：上水智昌路3號上水中心2樓
營業時間：12：00-21：30

 

撰文：hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

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