繼光香香雞上水店開幕優惠 小份香香炸雞$1 消費錦囊 10:00 2020/09/17 分享： 繼光香香雞登陸上水，更推出開幕優惠，小份香香炸雞只要1元！ 為慶祝上水店開幕，繼光香香雞推出開幕，每日限量50份： 16/9－18/9：香香炸雞（S） 1元 19/9－23/9：單筆滿45元贈甜心地瓜球乙份（原價15元） 門市位置：上水智昌路3號上水中心2樓 營業時間：12：00-21：30 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【自助餐優惠】香港百樂酒店 「蠔」味海鮮自助晚餐 買1送1 今日 【自助餐優惠】香港百樂酒店 「蠔」味海鮮自助晚餐 買1送1 OK便利店明早7時起售小王子珍藏版八達通 限量8000張 售價128元 2020/09/16 OK便利店明早7時起售小王子珍藏版八達通 限量8000張 售價128元 【海洋公園重開】港人限定優惠！單日門票65折 498元半年無限次入場證 2020/09/16 【海洋公園重開】港人限定優惠！單日門票65折 498元半年無限次入場證 珍煮丹推9月限定優惠 朱古力鮮奶／金桔檸檬只售$12 2020/09/16 珍煮丹推9月限定優惠 朱古力鮮奶／金桔檸檬只售$12 譚仔三哥米線外賣自取優惠 $10加購皮蛋 $6加購青瓜／雲耳 2020/09/16 譚仔三哥米線外賣自取優惠 $10加購皮蛋 $6加購青瓜／雲耳 著數優惠