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KFC晚上6點後$50/6件雞　7-Eleven自家品牌鮮果汁$10

消費錦囊 07:00 2020/09/17

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KFC：晚上6點後$50/6件雞

KFC推出「上校生日月優惠」，由9月16日起，平日晚上6時後推出「$50 6件雞」，可選家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞。即日至9月22日，更有 $9.9 家鄉雞/香辣脆雞一件，每日上午11時後供應。

「$50 6件雞」
優惠期：9月16日至30日
星期一至五夜晚6時至9時
$50 6件雞：可選家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞
同場加映加配優惠：
+$6 加配飲品 / 馬鈴薯蓉
+$6.5 加配經典葡撻
+$8 加配辣汁蘑菇香飯/家鄉雞皇飯 （普通） 1客
+$9 加配格格脆薯塊

全日 $9.9 家鄉雞/香辣脆雞一件
優惠期：即日至9月22日

2. 7-Eleven：7-SELECT鮮果汁$10

7-Eleven自家品牌7-SELECT鮮果汁，由即日起至9月18日，憑電子優惠券用$10就可以買到。

電子優惠券

3. MOS Burger:14週年 期間限定「吉列帆立貝漢堡」

為慶祝進駐香港14周年，MOS Burger由9月15日起至10月下旬，於全綫分店推出秋日限定的吉列帆立貝漢堡 $26起。

另外，MOS Burger新店將會於9月、10月分別進駐黃埔、大埔及長沙灣，為慶祝新店開幕，凡於3間全新分店消費 $150，就可獲贈精美實用的MOS購物袋 1 個！

詳情:MOS Burger

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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