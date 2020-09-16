▲ 滙豐：9成富裕人士稱會供養父母 逾6成人憂慮父母醫療開支

亞洲人非常重視家庭觀念，滙豐卓越理財公布調查結果發現，受訪的內地、香港及新加坡富裕人士（即每年收入10萬美元或以上），九成表示會供養父母，比例高於全球平均水平（69%）。

調查同時顯示，富裕階層仍會因為需要負擔父母的醫療費用而感到憂慮，當中香港的情況更為普遍，超過四成（41%）受訪的本港富裕人士表示父母在晚年都面對重大財務困難。超過六成香港受訪者表示，照顧父母方面的最大憂慮是如何尋求最適切的醫療服務或應付醫療開支，尤其是如何識別和治療特定疾病。

傾向保留物業予後代

由於要照顧父母，受訪者認為帶來的個人挑戰包括：供養父母帶來的財政壓力（46%）、管理個人壓力（43%）以及在事業發展與照顧父母間取得平衡（39%）。

調查同時發現，各地區對財富傳承的方式有不同的喜好。例如大部分中國內地（56%）、香港（66%）和新加坡（73%）的富裕人士傾向保留物業予後代。相比自己出資的投資，大多數富裕受訪者對使用繼承所得的財產作投資會更為謹慎，僅41%受訪者表示會將所獲得的遺產用於規劃自己和家庭的未來。

作者：陳韻妍

責任編輯：梁智豪