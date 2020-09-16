  • 30°C
香港時間 : 2020916日 (三) 19:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

滙豐：9成富裕人士稱會供養父母　逾6成人憂慮父母醫療開支

退休及生活保障 18:51 2020/09/16

分享：

滙豐：9成富裕人士稱會供養父母　逾6成人憂慮父母醫療開支

亞洲人非常重視家庭觀念，滙豐卓越理財公布調查結果發現，受訪的內地、香港及新加坡富裕人士（即每年收入10萬美元或以上），九成表示會供養父母，比例高於全球平均水平（69%）。

調查同時顯示，富裕階層仍會因為需要負擔父母的醫療費用而感到憂慮，當中香港的情況更為普遍，超過四成（41%）受訪的本港富裕人士表示父母在晚年都面對重大財務困難。超過六成香港受訪者表示，照顧父母方面的最大憂慮是如何尋求最適切的醫療服務或應付醫療開支，尤其是如何識別和治療特定疾病。

傾向保留物業予後代

由於要照顧父母，受訪者認為帶來的個人挑戰包括：供養父母帶來的財政壓力（46%）、管理個人壓力（43%）以及在事業發展與照顧父母間取得平衡（39%）。

調查同時發現，各地區對財富傳承的方式有不同的喜好。例如大部分中國內地（56%）、香港（66%）和新加坡（73%）的富裕人士傾向保留物業予後代。相比自己出資的投資，大多數富裕受訪者對使用繼承所得的財產作投資會更為謹慎，僅41%受訪者表示會將所獲得的遺產用於規劃自己和家庭的未來。

作者：陳韻妍

責任編輯：梁智豪

欄名 : 退休理財

相關文章

【延遲退休】公務員VS一般打工仔 選擇延遲退休安排有何不同？
2020/09/10
【延遲退休】公務員VS一般打工仔 選擇延遲退休安排有何不同？
【退休理財】擔心退休會花光積蓄？4個使用退休金策略
今日
【退休理財】擔心退休會花光積蓄？4個使用退休金策略
【第八大奇迹】複息效應好似滾雪球愈大 愈早開始愈着數 遲10年回報可差2倍
今日
【第八大奇迹】複息效應好似滾雪球愈大 愈早開始愈着數 遲10年回報可差2倍

最新專欄文章 更多

【退休理財】擔心退休會花光積蓄？4個使用退休金策略
今日
【退休理財】擔心退休會花光積蓄？4個使用退休金策略
【第八大奇迹】複息效應好似滾雪球愈大 愈早開始愈着數 遲10年回報可差2倍
今日
【第八大奇迹】複息效應好似滾雪球愈大 愈早開始愈着數 遲10年回報可差2倍
【年金】疫下安心投保　香港年金公司推視像投保服務
今日
【年金】疫下安心投保　香港年金公司推視像投保服務
【退休理財】儲得太遲寧放棄？　退休規劃3大常見錯誤
2020/09/13
【退休理財】儲得太遲寧放棄？　退休規劃3大常見錯誤
【退休規劃】退休金要幾多先夠？ 記住呢條 「退休儲蓄法則」
2020/09/12
【退休規劃】退休金要幾多先夠？ 記住呢條 「退休儲蓄法則」
退休 銀行 滙豐控股（00005） 新加坡 中國 香港 亞太 財富及資產管理 冠狀病毒

下一篇文章

【退休理財】擔心退休會花光積蓄？4個使用退休金策略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併
接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【退休規劃】退休金要幾多先夠？ 記住呢條 「退休儲蓄法則」
【退休規劃】退休金要幾多先夠？ 記住呢條 「退休儲蓄法則」
AIA推「智健康」保費回贈保障計劃 結合危疾、未知嚴重傳染病及終身醫療
AIA推「智健康」保費回贈保障計劃 結合危疾、未知嚴重傳染病及終身醫療