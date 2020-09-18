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樓市拆局！交銀謝騏聰@ET財智TALK 9月21日晚上8點見

理財學堂 11:15 2020/09/18

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內地樓市踏入「金九銀十」的銷售旺季，有發展商率先以七折促銷，誰會是今年大贏家？交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰（Philip）於9月21日（周一）晚上8點與大家慢慢傾。Bookmark呢個網址，Mark埋呢個時間，到時見！

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.comFacebook專頁YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

重溫過往內容

2020年9月14日 嘉賓：亞達盟環球期貨副總裁潘志偉
【ET財智TALK】期油、大豆、現貨金關鍵位　期貨專家潘志偉（Alex）同你逐個捉（立即觀看）

2020年9月7日 嘉賓：南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁李雪恒
【ET財智TALK】恒生科技指數ETF 捕捉科技股升勢 南方東英李雪恒同你拆解（立即觀看）

2020年8月31日 嘉賓：星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享
【人民幣匯率】人民幣長升長有？星展王良享教路捕捉人民幣升勢（立即觀看）

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