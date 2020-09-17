▲ 加快服務電子化 是金融服務機構當前要務

香港人向來講求效率，辦事勤快、資訊流通同樣要快。在香港，互聯網服務滲透率高，在2020年第二季，住戶寬頻普及率接近94%，每3個人便有一個是流動寬頻用戶，網上服務唾手可得。對於追求效率的港人來說，快捷方便的網上服務本已十分受歡迎，一場新冠病毒疫情，令不少港人要上網工作或上課，無形中加快電子科技融入市民的日常生活之中。

早前發表的《宏利亞洲康健調查》，顯示八個亞洲市場的受訪者均有大幅增加使用電子商務、網上和電子服務，以進行理財、購物和瀏覽新聞。疫情期間所促成的日常習慣均有所提升，包括網購意欲（55%）、使用網上聊天和網上支付等服務（50%），以及透過網上渠道瀏覽新聞（39%）。

網上理財服務需求急增

理財方面，香港受訪人士當中有34%表示在疫情期間，比之前更頻密地檢視和管理個人財務，而大部分表示未來18個月内仍會繼續這樣做。這種主動的個人理財方式，當中有不少是透過網上渠道進行。事實上，宏利在今年上半年也錄得網上理財的增幅。例如，在本年4月份透過宏利網上銷售平台BuySimple.hk申請或整合強積金個人帳戶的數目，比疫情初起時的1月份大幅增長了8.5倍。

視訊會議是另一明顯例子。此種技術簡單易用，因疫情而廣泛應用於工作及學習。傳統面對面的諮詢服務也轉到網上進行。考慮到疫情持續，宏利較早前已通過保監局的「保險科技沙盒」計劃推出「虛擬會面」遙距投保平台，讓客戶及代理人在安全的環境下在網上平台面對面討論理財及保障需要，甚至直接購買所需保險方案，各方反應亦十分正面。

在新冠肺炎疫情期間，電子科技的應用大幅普及，包括財務管理方面，受訪人士未來相信會更願意透過電子渠道管理保險產品。這些轉變中的習慣已成趨勢，部分會成為日後的常態。對於金融服務機構來說，加快服務電子化，為市民帶來更大的便利，無疑是當前要務。

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