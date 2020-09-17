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【儲錢方法】我如何用「地獄式慳錢法」 一個月只消費$700？

博客 10:35 2020/09/17

分享：

【儲錢方法】我如何用「地獄式慳錢法」 一個月只用$700？

坦白講，我自己都很久沒有用「地獄式慳錢法」，對上一次用的時候，應該是2008年金融海嘯時期。當時股市大跌，人心惶惶，但我當時慳錢的原因並非因我身家縮水或擔心將來，而是股市大跌在不斷掃平貨。我記得當時曾有1個月，我的消費是700元（不計家用），當然我每天仍是要返工、食飯、生活的。

平日的方法

首先我簡介一下我平日的消費習慣：

1. 不用信用卡消費
2. 每天記低消費數目
3. 儲蓄消費而非負債消費
4. 分清「想要」與「需要」，凡屬「想要」類的都不會立刻購買

其實以上消費模式並不困難，只要習慣了就會十分輕鬆。

每天記帳

「地獄式慳錢法」

而在某些情況，我便會加大力度，使用「地獄式慳錢法」。

首先講食飯，在這段日子我必然是帶飯返工，朋友間的食飯次數亦會減少，盡可能將這方面的消費減至零。（其實帶飯返工很健康，不應用「地獄」來形容，嘿）

帶飯返工，可節省不少。

交通，當然是選擇最平的交通工具，若果行路返家的時間少於半小時，其實行路是既健康又慳錢的方法。不過我由公司步行返家是必須行山的，但我都做了一次實驗，行一次去計時，結果由公司行山返家用了1.5小時。後來我又計時，試試由公司跑返屋企要多少時間，結果都要45分鐘（其實閒時我都有跑步的習慣），不過相比起幾蚊的車資，的確不化算，所以我亦只做了一次。

至於買衫及日用品方面，在這段時間基本上都絕無僅有，之前提及過要分清「想要」與「需要」。在這段時期，所有「想要」的消費都減至近乎零。

另外是娛樂方面，並非沒有娛樂的，只是選擇低消費或零消費的娛樂，例如做運動、傾計等。所以這段時期我經常同朋友去行山、跑步，全是零消費的娛樂。

行山不用太過消費。

以上種種方法都是針對自己的，但往往最大的困難是身邊人，如家人、朋友、男/女朋友。因為別人不明白你的計劃與情況，所以往往無法配合你的模式，令你的計劃失敗。因此，你要做的是將你的慳錢計劃、目的、情況等和他們講，讓他們明白，最好是給予一個好像好有必要的理由（若你跟人說慳錢的目的是買玩具，這是沒有人會支持你的）。

落實執行

最後，如何有效地執行「地獄式慳錢法」呢？

首先是定立慳錢目標，配合每天記帳來跟進。另外是不帶信用卡、不帶提款卡，帶八達通（但不要太多餘額），以及帶很少的現金出街。

「地獄式慳錢法」最困難的是開頭，當習慣之後就會順利。可能你會覺得慳錢令你失去生活及快樂，但在最後我只想說，低消費其實絕不等於低快樂的。

【儲錢方法】正職收入每月8,000 都可以儲到10,000 到底點做到點解？按下一頁閱讀

 

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：只會在非常時期，才會動用的「地獄式慳錢法」】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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