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【收息股】股息每年維持增長兼每年複式回報逾15厘　此股可謂舊經濟典範

收息攻略 17:00 2020/09/16

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【收息股】股息每年維持增長兼每年複式回報逾15厘　此股可謂舊經濟典範

舊經濟股並非沒有價值，與其說「舊」，不如形容是有業務基礎的傳統企業。在云云在港上市傳統企業中，之前談過「銀行股」及「保險股」，對比之下哪個抗跌力更佳，以次再抽出一隻股價由上市至今都穩步上揚的股份談談--友邦保險AIA（01299）。

【延伸閱讀：傳統金融股你會點揀

財務策劃師唐德玲認為，從經營模式來看，「保險股」其實比「銀行股」更穩陣。在今次疫情衝擊之下，龍頭銀行股滙豐（00005）和龍頭保險股友邦（01299）的參差表現，就已經說明一切。

唐德玲指，市場是預期友邦保險最差的時候已經過去，也認同友邦保險應對今次疫情的做法，例如加速數碼化，包括推動遙距簽單或視像簽單等等去繼續做生意。此外，市場也繼續憧憬友邦保險在內地市場的發展。

友邦保險上半年業績　內地業績疫情下影響輕微

以今年上半年的新業務價值計算，中國市場已達到5.94億美元，雖然有倒退，但幅度相對溫和，只減少13%；

香港/澳門市場是貢獻第二大的市場，但上半年新業務價值大幅倒退68%，主要是因為內地人來港購買保單幾乎全部停頓所致。

內地人來港買的保單，是計入香港市場的，因為他們買的是香港保險產品。友邦保險業績表所指的中國市場，其實是友邦保險的內地業務，他們買的是經內地保監批核的產品，投資也受內地保監的監管。

至於「其他市場」不但沒有倒退，還有增長。這是規模相對較細的市場，當中包括澳紐、柬埔寨、印度、印尼、緬甸、菲律賓、南韓、斯里蘭卡、台灣和越南等。而這些都是有潛力的市場。

１0年來股價累升316%

友邦保險是在2010年底上市的，到今年剛好10年了。

當時友邦保險的招股價是19.68元，過去的股價穩步上升，很少有急跌的情況。

以今日收市價81.05元計算，10年來累計上升約316%，即是每年複式回報15.31%，這還未計過去10年所收的股息。

而且，友邦也是本港上市公司之中，極少數能夠上市至今，每年股息都維持增長，可說是舊經濟股的典範。

欄名 : 收息攻略

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