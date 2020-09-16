千祈唔好用信用卡？億萬富翁的4個財務建議

▲ 千祈唔好用信用卡？億萬富翁的4大財務建議

正所謂「你不理財，財不理你」。無論在人生甚麼階段，懂得理財都是非常重要的。NBA達拉斯獨行俠隊的班主古賓（Mark Cuban）白手興家，更憑自身努力成為億萬富翁。古賓年輕時曾經做過不少奇怪的工作以維持生活，更從中汲取不少經驗。CNBC報道，古賓在接受媒體訪問時，分享了自己的理財心得。如果你想改善自己財務狀況，不妨參考他的建議。

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1. 不要積累信用卡的債務

古賓一直以來都不建議累積信用卡債務。如果真的需要使用信用卡，他亦強調要每月準時還清欠款。他更指，借按揭買樓是可以的，因為按揭利率較低，而且樓宇具升值潛力。不過，如果你無法每月還清信用卡欠款，就最好不要使用信用卡。為甚麼古賓會對信用卡如此有敵意？緣於他於20多歲時親身領教過信用卡高息的威力，是他一世難忘的教訓。

2. 不要買負擔不起的東西

第二個貼士是「像學生一樣生活」，意指避免過度消費及購買你負擔不起的東西。這個想法是古賓從一本書中學到的，而這本書的假設是，如果你可以儲到100萬美元並像學生一樣生活，你便可以退休。

古賓指，當你沒有能力負擔的時候，你沒有必要把所有東西都買下來。當你放在銀行的錢愈多，財務狀況亦更為穩健，即便遇上突發事件，你也有足夠的金錢可以應付。

3. 儲夠一年生活開支後開始投資

在新冠肺炎全球大流行之前，古賓建議儲備足夠的金錢以應付6個月的生活開支便可。在現時的情況下，他則建議最好準備足夠應付1年生活開支的應急錢。當你可以儲夠1年的生活開支時，就可以開始進行投資。

4. 學習講價

古賓認為人們不了解講價的威力，他更建議大家嘗試在購物的時候講價。古賓指現金是強大的講價工具，並分享了一個講價的故事。當你想報讀瑜珈課，而瑜珈課的收費為30美元。你跟他們說只有20美元現金，他們很大可能只會收取20美元的費用。因此，用現金講價是最好的方法。古賓更不諱言自己年輕及貧困的時候，也經常講價。

責任編輯：曹佩鈞