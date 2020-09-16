【航空業前景】國泰航空（00293）不再領取政府第二期資助有啟示　料航空業要2023年後才恢復元氣

▲ 【航空業前景】國泰航空不再領取政府第二期資助有啟示 料航空業要2023年後才恢復元氣

國泰航空（00293）表明不會再領取政府的第二期資助，原因只有一個：商家，看利而行。國泰航空1為何肯領取第一期的資助，而不肯領第二期資助，對不少企業管理層有啟示。

不少人以為新冠肺炎會如沙士一樣，到端午，天氣熱了，就可以疫去經濟醒，所以領取第一期的政府資助，保證六個月內不炒人，是有划算的。由領資的3月起計，六個月，就是到9月，如按沙士例子，就是疫情已退，在6月至9月，就是賺了。

不過大家都知，今時疫情未退。

疫苗，估計在中國最快也要10月後才可廣泛用上。美國更要在年底以至明年初，也就是說，歐美地區，又要等到疫苗面世，才有望。

因此，歐美地區的疫情怕要到2021年中，才有望被控制下來。

作為跨境交通工具的國泰，其對接點是香港與歐美區。只要歐美的疫情未能控制下來，怎可以有航班？國泰的客運量也因此跌至只得一成，怎辦好？

航空復元要2023年後

歐美發達經濟地區的經濟是以服務業為主，如旅遊、餐飲、酒店、醫護、教育、零售及種種樣樣的服務，是要人與人接觸的。疫不退，這些經濟活動都會斷。

一些西方機構（飛機製造、航空公司、協會、經濟分析師等），對航空公司的復元期，各有不同估計，但都估要在2023年之後（見圖）。

▲ 對航空公司的復元期，各有不同估計，但都估要在2023年之後

如屬實，你叫國泰去拿你資助，又要保六個月不炒人，難了。

可以預期國泰稍後應會大裁員，與航空公司相伴的行業，賣機票的、旅行社、免稅店等亦會有裁員壓力。租樓予航空業人士的業主，可能要另尋租客，相應的餐飲、酒店亦難免受累，正是一石激起千「沉」浪。

服務業的最大成本之一，是人，但無生意，定會炒人。

今年初，政府以資助來𠱁企業不炒人，但如老闆見未來也不易有生意，就寧可不要資助，而要炒人。

香港服務業另一大成本是租金，政府如不能游說業主大減租，怕這些貴舖，遲早變吉舖。今次吉了之後，怕要較長時間才可找來好租客。

如在今年底，港有廣泛裁員時，港經濟、港股、港樓將又如何？人無遠慮，即有近憂。做老闆不易，做員工更不易。

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投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。