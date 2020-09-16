▲ 【蘋果發佈會】沒有iPhone12的Apple Event 蘋果攻Apple Watch更有驚喜

蘋果公司今晨舉辦蘋果發佈會（Apple Event），iPhone12無影，換來的是全新Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、第8代iPad及新一代的iPad Air。另外還加上了全新的Apple One及Fitness+訂閱服務。

「疫情」下的蘋果新品 主打健康及遙距工作

對薑餅人來說，蘋果發佈會今次四平八穩，並無太大的驚喜，但在今日的經濟環境及受疫情衝擊的市場狀況下，今次蘋果發佈會公布的新品，有助蘋果進一步擴展其市場優勢，並進一步加強其服務收入。

對iPhone用家而言，缺少了新iPhone就不是蘋果發佈會。然而，蘋果公關手段甚佳，在邀請函發出後，便透過KOL放風指不會發佈iPhone，成功控制外界的期望。

而以Apple Watch及iPad作為發佈會的主題，更讓蘋果帶出了在疫情下業務模式的轉移，重點在關注用戶的健康及在線學習和工作的的需求。

Apple Watch的Family Set Up攻家庭用戶

Apple Watch自推出以來，其中受人詬病的就是必須與iPhone配對才能使用。換言之，每隻Apple Watch 背後都有一部iPhone支持著。

從生意角度來看當然是很好，因為這樣的掛勾可帶動iPhone的銷售。但對沒有iPhone的用家來說，便缺少了購買Apple Watch的意欲。

蘋果為了讓一家人用到Apple Watch，便宣佈推出Family Set Up的功能，讓一部iPhone可同時配對多隻Apple Watch。而經此功能設定的手錶都有自己的電話號碼和帳戶。配合為APPLE Watch而設的指定流動網絡服務，家庭成員的手錶可使用其服務計劃來連接至流動網絡。

這樣一來，家長便可為孩子或長者配備Apple Watch，等同配備了手機，讓他們可保持聯繫。

Apple Watch可量度血氧 反映健康狀況

Apple Watch一直被Tim Cook視為重要產品，因為Apple Watch與用戶的健康情況相連，過往也有不少案例指出不少用家因為Apple Watch的健康提示功能而知悉健康狀況，立即就醫。

繼在手錶加入心電圖功能後，今代新錶加入了量度血氧的功能。蘋果表示血氧水平是個人整體健康的重要指標，有助了解身體有沒有好好吸收氧，以及供氧量的高低。

另一項與用家健康有關的服務，就是Fitness+的網上健身服務。這項服務明顯是因為疫情讓很多的健身中心關閉，人們在家無gym可做而催生出來的。

事實上，在香港也有不少健身中心提供類似服務，但收費絕不便宜，但現今Fitness+收費僅9.99美元一個月，相信會對他們構成壓力。

現時服務包括了瑜伽、跑步機、單車等 10 種不同的鍛鍊類別， Apple Watch 會監測用家的身體狀態。與此同時，心率、卡路里燃燒量、訓練節奏等數據可以被即時顯示在 iPhone、iPad 或 Apple TV。

五彩iPad Air搶佔Android和筆電用家

不過，用家若想使用這個計劃，需要先開啟一個美國的Apple ID戶口，因為服務推出時暫不包括香港。另外，蘋果也預告在年底推出Apple One服務套餐計劃，月費介乎14.95美元至29.95美元，可享4項及6項的服務。

至於iPad方面，在疫情期間因為網上學習及工作關係而大賣，今次蘋果明顯有備而來，推出五彩iPad Air來搶佔Android和筆電的用家。

而新iPad Air採用與iPad Pro相若的全屏幕設計，又加入了新的Touch ID開關鍵，更重要的是搭配了比iPad Pro還先進的A14仿生處理器，讓這款平板成為了焦點。

唯一美中不足，就是iPad Air並無搭配5G連線，相信蘋果還要待5G iPhone推出後，才會把5G功能下放iPad。