  • 31°C
香港時間 : 2020916日 (三) 17:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【第八大奇迹】複息效應好似滾雪球愈大 愈早開始愈着數 遲10年回報可差2倍

退休及生活保障 16:55 2020/09/16

分享：

退休儲備愈早準備愈好，因為及早開始儲蓄及投資，在複息效應下，財富就好像滾雪球般，增長速度會越來越快，財富愈滾愈多。難怪，愛因斯坦曾這樣說的：「複息利率是世界上第八大奇迹，是宇宙間最強大的力量。」（“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it， earns it ... he who doesn't ... pays it.）。

複息效應VS無複息效應

有複息效應與無複息效應下，財富增值可以是有天淵之別。

假設每年儲蓄10,000元，起初儲存額為0元，年回報5%，以複息計算，30年後可儲到664,388.5元；但在沒有複息計算下，僅儲到300,000元，金額少了一倍。

時間愈長  滾雪球效果愈大

在複息效應中，時間是你最大的朋友，你投資的時間愈長，財富增幅愈大。

以兩個同年紀、不同時期開始投資的的成年人做例子，假設A和B都是25歲，投資額同為1萬元，年回報5.5%，以複息計算。A在25歲就將1萬元作投資，50歲時他連本帶利可得38,134元，回報近4倍；B比A晚10年，即35歲時才投資，50歲時他連本帶利可得22,325元，回報只有兩倍多。雖然兩人的投資金額相同，但A透過時間提高資金的增值潛力。

縱使你每月投資金額不夠多，但時間夠長，財富同樣也能呈幾何級增長。

以下例子中，B比A每月少儲1,000元，但在30年時間下，B的財富都比A多，在年回報15%的計算下，兩人的儲最終蓄金額可差3倍。

年回報率 （A） 月儲3,000元
持續20年		 （B） 月儲2,000元
持續30年
5% 1,238,239元 1,671,453元
10% 2,297,091元 4,558,651元
15% 4,547,865元 14,019,641元

所以，趕快行動，盡早制定自己的儲蓄計劃，創造自己理想的退休生活。

【退休規劃】退休金要幾多先夠？ 記住呢條 「退休儲蓄法則」︰按【下一頁

 

責任編輯︰陳啟昌

=====

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

欄名 : 退休理財

相關文章

【退休規劃】6種退休人士類型 你想成為哪一個？
2020/09/11
【退休規劃】6種退休人士類型 你想成為哪一個？

最新專欄文章 更多

【年金】疫下安心投保　香港年金公司推視像投保服務
今日
【年金】疫下安心投保　香港年金公司推視像投保服務
【退休理財】儲得太遲寧放棄？　退休規劃3大常見錯誤
2020/09/13
【退休理財】儲得太遲寧放棄？　退休規劃3大常見錯誤
【退休規劃】退休金要幾多先夠？ 記住呢條 「退休儲蓄法則」
2020/09/12
【退休規劃】退休金要幾多先夠？ 記住呢條 「退休儲蓄法則」
【退休規劃】6種退休人士類型 你想成為哪一個？
2020/09/11
【退休規劃】6種退休人士類型 你想成為哪一個？
【延遲退休】公務員VS一般打工仔 選擇延遲退休安排有何不同？
2020/09/10
【延遲退休】公務員VS一般打工仔 選擇延遲退休安排有何不同？
財富及退休規劃 退休金 退休 儲蓄

下一篇文章

【退休規劃】45歲擁千萬籌謀退休　利用年金可安心退休嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併
接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併
【退休規劃】退休金要幾多先夠？ 記住呢條 「退休儲蓄法則」
【退休規劃】退休金要幾多先夠？ 記住呢條 「退休儲蓄法則」
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
AIA推「智健康」保費回贈保障計劃 結合危疾、未知嚴重傳染病及終身醫療
AIA推「智健康」保費回贈保障計劃 結合危疾、未知嚴重傳染病及終身醫療