【第八大奇迹】複息效應好似滾雪球愈大 愈早開始愈着數 遲10年回報可差2倍

退休儲備愈早準備愈好,因為及早開始儲蓄及投資,在複息效應下,財富就好像滾雪球般,增長速度會越來越快,財富愈滾愈多。難怪,愛因斯坦曾這樣說的:「複息利率是世界上第八大奇迹,是宇宙間最強大的力量。」(“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it ... he who doesn't ... pays it.)。

複息效應VS無複息效應

有複息效應與無複息效應下,財富增值可以是有天淵之別。

假設每年儲蓄10,000元,起初儲存額為0元,年回報5%,以複息計算,30年後可儲到664,388.5元;但在沒有複息計算下,僅儲到300,000元,金額少了一倍。

時間愈長 滾雪球效果愈大

在複息效應中,時間是你最大的朋友,你投資的時間愈長,財富增幅愈大。

以兩個同年紀、不同時期開始投資的的成年人做例子,假設A和B都是25歲,投資額同為1萬元,年回報5.5%,以複息計算。A在25歲就將1萬元作投資,50歲時他連本帶利可得38,134元,回報近4倍;B比A晚10年,即35歲時才投資,50歲時他連本帶利可得22,325元,回報只有兩倍多。雖然兩人的投資金額相同,但A透過時間提高資金的增值潛力。

縱使你每月投資金額不夠多,但時間夠長,財富同樣也能呈幾何級增長。

以下例子中,B比A每月少儲1,000元,但在30年時間下,B的財富都比A多,在年回報15%的計算下,兩人的儲最終蓄金額可差3倍。

年回報率 (A) 月儲3,000元

持續20年 (B) 月儲2,000元

持續30年 5% 1,238,239元 1,671,453元 10% 2,297,091元 4,558,651元 15% 4,547,865元 14,019,641元

所以,趕快行動,盡早制定自己的儲蓄計劃,創造自己理想的退休生活。

責任編輯︰陳啟昌

