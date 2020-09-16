▲ 【退休理財】擔心退休會花光積蓄？4個使用退休金策略 -

退休生活想過得無憂無慮，除了要在退休前準備足夠的退休儲備外，退休後亦要有完善的理財計劃，以免在短時間內花光所有積蓄，又要重回職場為生計工作。在自制長糧以外，使用退休儲備時，有甚麼方法減慢消耗儲備的速度？

CNBC報道，隨着更多人意識到退休理財規劃的重要，人們不只關心如何累積足夠的退休儲蓄，更甚是如何避免在退休時花光所有積蓄。CNBC請來不同專家分享在不同經濟環境下動用退休金的4大策略。

「4%法則」

「4%法則」由麻省理工大學（MIT）學者William Bengen提出，他分析過往美國股市回報和不同退休案例後，發現如果只要退休第一年，從自己退休帳戶中提取不超過4.2%的本金，之後每年依通脹率微調，即使到百年歸老那一天，也花不完退休金。

不少人誤解4%法則是不計算股息的收入，芝加哥晨星公司的個人財務總監Christine Benz指出，不能將股息收入及退休儲備分開計算，法則所指的4%是包括退休組合內所有的投資回報或收入。認可財務規劃師Sharon Duncan也提醒，選擇合適的退休儲蓄的帳戶也相當重要，若將所有資金都存放在現金帳戶中，遵守4%法則會很快耗盡你的資金。

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靈活調整提取策略

Benz認為，4%法則只是個起步點，它具有一定的靈活性，應根據經濟狀況作出調整。她指，人們在退休早期，生活開支往往會較後期高，因為這時他們會較花費在旅行或其他的休閒活動上，到退休中期，有關的開支會逐漸回落，直至退休後期，會因為醫療費用而大幅增加開支。

與其堅持一條固定的提取公式，她認為人們可更靈活地調整策略，由「4%法則」開始，當股市上升，投資組合獲利時，可選擇動用更多的退休儲備，當市場低迷時，應將提取目標下調至3%或更低。

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分散投資

Benz指，退休投資組合內，除了股票以外，應包括債券及現金。她認為，股市暴跌時，債券及現金能作為退休組合中的堡壘，保持一定的價值，減低股市下跌的影響。她又指，退休人士也應按市場情況調整提取資金，當市場疲軟時，可能需要降低提取金額。

找出儲蓄緩衝區

Duncan認為，由於每個月的生活模式均會不同，例如會有旅行及醫療開支等，因此在制定預算的同時，也應該找出資金的緩衝區，以免在調整預算時，耗盡儲備。她舉例指，你可以選擇連續幾個月將原定計劃每月4000美元的開支增加一倍，但若是計劃在退休10年內每月花費8,000美元，則會影響未來的退休儲備，導致儲備未必能夠應付將來生活。

你可以先根據現時的退休儲備，計算退休後20年或30年每月開支的上限，例如你有600萬元的退休存款作20年生活開支，每月開支上限為2.5萬元，就可以根據這個上限制定合適的預算，如每月預算開支定為2萬元，即每年你有約6萬元的儲備作為緩衝。你可根據這個緩衝資金，按生活需要而調整每月開支。

網上有不同的退休預算計算機可作參考，包括：投委會退休預算計算機及積金局退休需要計算機。

責任編輯：李瑩

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