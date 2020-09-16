Berry Bros. & Rudd專家Jane Anson推介 3枝不能錯過的波爾多酒

▲ 只是二、三百元就可以喝到的波爾多佳釀，大家又豈可以錯過呢？

經常波爾多前、波爾多後，你可能覺得你已經很了解波爾多酒了，但如果有機會看過這本Berry Bros. & Rudd出版、Jane Anson撰寫、超過700頁的《Inside Bordeaux》，或許你會明白法國波爾多這個著名的產酒區，還有很多你未認識的漏網之魚，又豈只是五大酒莊那麼簡單呢？！

▲ 《Inside Bordeaux》厚達超過700頁，售價：$600。（圖片：BB&R）

《Decanter》葡萄酒雜誌形容Jane Anson是提供最多資訊的波爾多酒專家，自2003年，她已在波爾多遊走，為這本書進行資料搜集。因此，對於一本波爾多酒書的基本要求，如歷史、葡萄、二軍酒、評級、買賣機制、酒莊介紹，當然不會缺乏，但法國酒經常講的Terroir，一定會花不少篇幅去介紹，讓你知道氣候、泥土，以致人為的釀酒技術，如何影響法國的佳釀。還有不得不提的年份評級，甚至常被忽略的波爾多白酒，其潛質也會被發掘出來。

▲ Jane Anson是波爾多葡萄酒學校Ecole du Vin的認可講師。（圖片：BB&R）

1. Chateau les Trois Croix, Fronsac

Chateau les Trois Croix之所以出名，是因為其前莊主Patrick Leon是法國其中一位最具影響力的釀酒師，而且也是波爾多著名一級酒莊Mouton-Rothschild的釀酒師，以及普羅旺斯非常成功的玫瑰紅酒Chateau d’Esclans, Whispering Angel的顧問，可惜Patrick於2018年逝世，而酒莊就由其兒子Bertrand Leon繼承。

▲ Chateau les Trois Croix（2015，$2,424/12枝，Y18）的葡萄比例是85% Merlot及15% Cabernet Franc，計劃增加Cabernet Franc的比例，並且會加一點Petit Verdot或Malbec。（網上圖片）

2. Chateau la Vieille Cure, Fronsac

Chateau la Vieille Cure是Fronsac產區其中一個古老的酒莊，於1780年已出現在地圖上，被Jane形容是Fronsac的搖滾巨星（Rock-Star）酒莊。自從美國的金融才俊Colin Ferenbach及Peter Sachs於1986年入主後，著手將葡萄園重新種植，但仍保留80年樹齡的葡萄樹。今天的莊主，是2018年購入的法國企業家Jerome Pignard。

如果要知道該年份成功與否，La Vieille Cure一直是Jane用來作指標的葡萄酒，而酒莊的品質，從來沒有令她失望過。因此，Jane覺得為何Fronsac產區一直不為大眾所關注，實在頻呼不值。

▲ Chateau la Vieille Cure（2018，$1,395/6枝，Cru）葡萄的比例大約是75% Merlot、22% Cabernet Franc及3% Cabernet Sauvignon。酒身凝煉，果味除了黑加侖子外，還有丁香及柏油的風味點綴，Jane形容有極佳的陳年潛力。（網上圖片）

3. Clos Manou, Medoc

為了寫《Inside Bordeaux》這本書，Jane喝過許多葡萄酒，其中一枝她認為最優質的，就是Clos Manou的Cuvee 1850。這枝酒大部分是用Merlot釀製，再加少許Cabernet Sauvignon，採用的是Phylloxera（蚜蟲）肆虐歐洲前的1,000棵葡萄樹。當年（2006年），莊主Francoise Dief是從退休的鄰居購入，鄰居曾提醒他，這些又老又不事生產的葡萄樹，你最終可能只想將它全部從葡萄園拔出來。但結果，卻成就了這不是每年釀製（2007、2009、2010、2011、2015及2018年份），產量少得可憐（2015年只有3桶）的佳釀。

Jane在書中表示，Clos Manou是行內人才會識貨的佳釀，價錢仍然很合理，值得多些人認識。就好像她試過2014及2015年的Cuvee 1850，充滿生命力，含蓄而有酸度，凝煉可口。

▲ Clos Manou（2014，$3,265/12枝，Cru）第一個年份只釀製了600枝，大約是一半的Cabernet Sauvignon（45%）、一半的Merlot（45%），再加Cabernet Franc（6%）及Petit Verdot（4%）。（網上圖片）



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