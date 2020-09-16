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Hamilton為《TENET 天能》創製專屬腕錶　鈦金屬全黑版本限量888隻

博客 18:29 2020/09/16

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《天能》由尊大衛華盛頓（John David Washington）領銜主演，他在戲內戴上由Hamilton研製的專屬腕錶。

看過電影《天能》的朋友，大多都說電影深奧，更有人形容是一齣「燒腦」作品，姑勿論如何，電影的全球票房已經突破$2億美元的佳績，相當厲害，而它其中一個成功的原因就是能夠製造大量話題供大家討論。

電影中除了主角尊大衛華盛頓（左），還有大家熟悉的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）（右）。（電影公司提供）

今日我跟大家談的不是劇情，而是談錶。《天能》導演基斯杜化路蘭（CHRISTOPHER NOLAN）也表示電影和「時間」的概念息息相關，關乎時間就自然需要時計，而腕錶便成了片中一個重要的道具。向來喜歡為荷里活電影提供贊助的瑞士腕錶品牌Hamilton，已經不止一次跟基斯杜化路蘭合作，繼《星際啟示錄》（Interstellar）之後，今次再為《天能》設計了一款專屬道具腕錶，但對品牌來說卻是一項挑戰。

腕錶採用質感輕盈的鈦金屬錶殼，配備藍色或紅色尖頭秒針，象徵電影中的經典配色。（$17,200）（Hamilton提供）

包裝由《天能》電影製作設計師尼芬戈里創作，色彩靈感源自影片中的設計元素，紅色秒針的一款腕錶，會配上紅色錶盒，而藍色秒針的腕錶則配藍色錶盒。（Hamilton提供）（Hamilton提供）

因為在Hamilton與電影製作團隊開始討論時，得知此款道具腕錶需具備數項特別功能，但卻是品牌從未有的功能，因此品牌的工程師花上長達18個月時間進行技術研發、測試與生產，將所需技術結合Khaki Navy BeLOWZERO錶盤顯示功能，最後創作出數十款腕錶成品以支援拍攝。

腕錶置入H-10自動上鏈機芯，具80小時動力儲存。（Hamilton提供）

為紀念Khaki Navy BeLOWZERO的誕生，Hamilton依照腕錶原型推出了特別版腕錶，全黑色系採用鈦金屬錶殼，錶盤上配有藍色或紅色的尖頭秒針，如同電影的經典配色，各發行888隻，以這個具有回文特徵的數字向正反都能讀通的電影名稱《TENET》致意。

Khaki Navy BeLOWZERO腕錶會在電影中多次出現，亦為劇情提供了線索。（Hamilton提供）

腕錶的獨特包裝由《天能》電影製作設計師尼芬戈里（Nathan Crowley）創作，當中的色彩靈感源自影片中的設計元素。

產品查詢︰2518 9790

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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