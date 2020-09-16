  • 30°C
香港時間 : 2020916日 (三) 12:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【海洋公園重開】港人限定優惠！單日門票65折 498元半年無限次入場證

消費錦囊 12:00 2020/09/16

分享：

【海洋公園重開】港人限定優惠！單日門票65折 498元半年無限次入場證 -

本港疫情持續緩和，政府宣布限聚令放寬等社交措施新安排，海洋公園及香港迪士尼樂園將重開。海洋公園宣布，將於周五（9月18日）重新開放，並推出港人限定優惠，包括498元半年無限入場證及入場門票65折優惠等。入園需遵守防疫措施，包括入場前需於海洋公園網站預約，同行人數不可多於4人。

Staycation留意5種酒店額外收費【下一頁

單日門票成人320元　小童160元

由9月18日至12月31日，香港居民可以優惠價320元購買成人入場門票一張（即送100元園內電子現金券）或160元購買小童入場門券一張（即送50元園內電子現金券）。優惠門票於海洋公園票務處及海洋公園網站發售，門票有效期至12月31日。

498元半年無限次入場證

此外，海洋公園亦推出「港人限定無限次入場證」，持證人可於10月1日至明年3月31日期間，不限次數到訪公園，成人票價為498元，相當於一張標準成人入場門票，學生則再減100元，只售398元，小童則售249元。持有單日門票的人士，亦可於入場後補差價升級為「港人限定無限次入場證」。

「港人限定無限次入場證」將由重開當日起發售，如在11月30日或之前購買，更可額外獲贈指定金額的園內電子消費現金券，成人及學生獲贈100元園內電子消費現金券，而小童則可獲贈50元園內電子消費現金券。

任食生蠔最平$181！精選3間酒店自助餐優惠【下一頁

入場前需網上預約

為控制人流，入場訪客均須提前於網上預約到訪日期，以下人士可獲豁免網上預約：

  • 65 歲或以上香港居民
  • 65 歲或以上香港居民並攜同不多於兩位 3 至 11 歲小童
  • 3 歲或以下小童
  • 持有香港勞工及福利局簽發的「殘疾人士登記證」之人士

至於「智紛全年入場證」會員及「無限次入場證」持有人則可享有專屬預約名額，惟入園日期名額有限，先到先得，額滿即止。

首輪預約於昨日（15日）晚上7：00開始，可預約9月18日至10月1日的名額，惟系統顯示，假日及周末的預約人數已滿額，只餘平日的預約名額。由9月18日開始，系統會於每天下午5：00開放未來14天的名額供訪客預約。成功登記後，系統將即時顯示載有預約二維碼的確認訊息，訪客亦會收到相關確認電郵，入園時須同時出示預約二維碼及登記之門票或智紛全年入場證。

網上購票：海洋公園網站

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

相關文章

天仁茗茶霜淇淋買一送一　Pizza-BOX網上外賣/自取滿$250加$30換8件新香辣雞翼
2020/09/15
天仁茗茶霜淇淋買一送一　Pizza-BOX網上外賣/自取滿$250加$30換8件新香辣雞翼
全日適用！Mini Friday推飯／意粉買一送一優惠
2020/09/15
全日適用！Mini Friday推飯／意粉買一送一優惠
譚仔三哥米線外賣自取優惠　$10加購皮蛋　$6加購青瓜／雲耳
今日
譚仔三哥米線外賣自取優惠　$10加購皮蛋　$6加購青瓜／雲耳
珍煮丹推9月限定優惠　朱古力鮮奶／金桔檸檬只售$12
今日
珍煮丹推9月限定優惠　朱古力鮮奶／金桔檸檬只售$12
牛角午市定食新口味$69起 土司工坊午市低至$38
今日
牛角午市定食新口味$69起 土司工坊午市低至$38

最新專欄文章 更多

珍煮丹推9月限定優惠　朱古力鮮奶／金桔檸檬只售$12
今日
珍煮丹推9月限定優惠　朱古力鮮奶／金桔檸檬只售$12
譚仔三哥米線外賣自取優惠　$10加購皮蛋　$6加購青瓜／雲耳
今日
譚仔三哥米線外賣自取優惠　$10加購皮蛋　$6加購青瓜／雲耳
Asia miles即將到期　唔想換機票仲有咩揀？
2020/09/15
Asia miles即將到期　唔想換機票仲有咩揀？
【Staycation】酒店房客弄髒房間付3000元清潔費？ 5種酒店額外收費一覽
2020/09/15
【Staycation】酒店房客弄髒房間付3000元清潔費？ 5種酒店額外收費一覽
【消委會】隨身負離子空氣淨化機實際效果成疑　或出現二次污染
2020/09/15
【消委會】隨身負離子空氣淨化機實際效果成疑　或出現二次污染
著數優惠 門票 限聚令 迪士尼樂園 海洋公園

下一篇文章

【第三輪防疫抗疫基金】失業綜援援助延長6個月至明年5月31日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【自助餐優惠】任食生蠔最平$181！精選3間酒店自助餐優惠
【自助餐優惠】任食生蠔最平$181！精選3間酒店自助餐優惠
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【虛擬銀行】Mox Bank正式開業　5間虛擬銀行開業優惠一覽
【虛擬銀行】Mox Bank正式開業　5間虛擬銀行開業優惠一覽
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【派錢1萬】關愛基金擬向新移民等派1萬 最快9月申請 設入息審查
【派錢1萬】關愛基金擬向新移民等派1萬 最快9月申請 設入息審查
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】