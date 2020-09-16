▲ 【海洋公園重開】港人限定優惠！單日門票65折 498元半年無限次入場證 -

本港疫情持續緩和，政府宣布限聚令放寬等社交措施新安排，海洋公園及香港迪士尼樂園將重開。海洋公園宣布，將於周五（9月18日）重新開放，並推出港人限定優惠，包括498元半年無限入場證及入場門票65折優惠等。入園需遵守防疫措施，包括入場前需於海洋公園網站預約，同行人數不可多於4人。

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單日門票成人320元 小童160元

由9月18日至12月31日，香港居民可以優惠價320元購買成人入場門票一張（即送100元園內電子現金券）或160元購買小童入場門券一張（即送50元園內電子現金券）。優惠門票於海洋公園票務處及海洋公園網站發售，門票有效期至12月31日。

498元半年無限次入場證

此外，海洋公園亦推出「港人限定無限次入場證」，持證人可於10月1日至明年3月31日期間，不限次數到訪公園，成人票價為498元，相當於一張標準成人入場門票，學生則再減100元，只售398元，小童則售249元。持有單日門票的人士，亦可於入場後補差價升級為「港人限定無限次入場證」。

「港人限定無限次入場證」將由重開當日起發售，如在11月30日或之前購買，更可額外獲贈指定金額的園內電子消費現金券，成人及學生獲贈100元園內電子消費現金券，而小童則可獲贈50元園內電子消費現金券。

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入場前需網上預約

為控制人流，入場訪客均須提前於網上預約到訪日期，以下人士可獲豁免網上預約：

65 歲或以上香港居民

65 歲或以上香港居民並攜同不多於兩位 3 至 11 歲小童

3 歲或以下小童

持有香港勞工及福利局簽發的「殘疾人士登記證」之人士

至於「智紛全年入場證」會員及「無限次入場證」持有人則可享有專屬預約名額，惟入園日期名額有限，先到先得，額滿即止。

首輪預約於昨日（15日）晚上7：00開始，可預約9月18日至10月1日的名額，惟系統顯示，假日及周末的預約人數已滿額，只餘平日的預約名額。由9月18日開始，系統會於每天下午5：00開放未來14天的名額供訪客預約。成功登記後，系統將即時顯示載有預約二維碼的確認訊息，訪客亦會收到相關確認電郵，入園時須同時出示預約二維碼及登記之門票或智紛全年入場證。

網上購票：海洋公園網站

責任編輯：李瑩