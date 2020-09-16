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【理財有道】45歲單身熟女月入9萬　加按物業套現500萬現金應如何增值？

博客 13:50 2020/09/16

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【理財有道】45歲單身熟女月入9萬　加按物業套現500萬現金應如何增值？

當出來工作了一段長時間，人屆不惑之年、收入穩定的時候，自然會為着退休開始謀求合適的投資及保險計劃。讀者Mandy正正到了需要為退休打算的時候，她雖有固定伴侶，但未有結婚打算，故對於將來的老年生活開始認真規劃。

【延伸閱讀】【退休規劃】棄高薪厚職　42歲女強人已擁千萬資產夠唔夠退休？

清楚資金用途

從Mandy的現有財富組合中可見，她是個不希望承擔過高風險的投資者，而這樣高的現金水平主要原因是將自住物業加按套現了500萬。Alvin認為，如何有效管理財富組合的首要條件便是需要清楚資金用途，假如沒有需要而借貸，反而會增加支出而未必能夠提升收入，下列六點值得參考：

1. 不要輕易借貸

將加按得到資金的一半都存在按揭掛鈎儲蓄存款，獲取與借貸按揭利息一樣的收益。雖然利息較一般存款利率高，但既然利息收益和支出一樣，就毋須再借錢，而且按揭掛鈎儲蓄存款的金額是限制在借貸額的一半，代表有一半的存款是利息照付而沒有多少收益的，所以沒有用處的話就不必借錢了。

2. 買樓收租不切實際

Alvin多次提出買樓收租作為退休入息是不切實際的，由於租金收益只有大約2%，而且交易成本卻不輕，加上有很多不同風險，所以投資物業目標必然是博樓價大升。至於投資海外物業，雖然入場費豐儉由人，但所面對的風險又進一步增加，例如需要面對滙率風險、物業管理和稅務問題等。隔山買牛，需要慎防不能預計的風險，得不償失。

3. 比較強積金服務範圍

Mandy同時擁有「可扣稅自願性供款」（TVC）帳戶和特別自願性供款（SVC）帳戶，現時每月分別供款6,000元到SVC帳戶及4,000元到在另一機構開設的TVC帳戶。惟每年針對TVC供款的稅務寬減上限為6萬元，所以Mandy還有未用完的稅務寬減限額，她選擇不盡用的原因是打算再多投資一間強積金受託人計劃。

Mandy已經擁有3個強積金戶口，因此Alvin建議她不要再增加。因為即使管理費不會增加，亦會花費不少管理時間和精神，始終適當管理策略比追求最佳表現的基金更為重要。

其餘3個資產配置方法，即睇【下一頁

【原文刊於第672期《iMoney》（收費文章）】

 

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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