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【理財學堂】港股ETF外　美股ETF可吼嗎？

理財學堂 00:05 2020/09/16

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【理財學堂】港股ETF外　美股ETF可吼嗎？

參與投資ETF的投資者，貪其可以分散風險。早陣子，恒生指數服務公司順應新經濟大趨勢，也推出了「恒生科技指數」（港版納指）追在港上市龍頭科技企業。除了港股ETF，美股ETF又是否合你心意？

現時在港上市的ETF約有200隻，遠少過美國ETF的2,000隻。事實上，美國ETF的產品種類更多元化。

過去10年，美股處於大牛市，即使2020年受新冠肺炎影響，科技股仍逆勢暴漲，不少人更透過買入ETF獲利。以下為5隻較為熱門的美股ETF。

 

ETF   追蹤指數 特點 開支比率 股息率
VOO 標普500指數 開支比率低，而且買入VOO等同投資全美最大500間上市公司，故這基金在一定程度上反映美國經濟走勢。 0.03% 1.87%
SCHID 道瓊斯美國紅利100指數 持股以防守性消費、科技及工業為主。SCHD獲得Morningstar的5星評級，過去派息穩定，開支比率亦低。想收美金股息但對個股選擇沒有頭緒的話，SCHD是穩陣之選，在牛市中更可財息兼收。 0.06% 3.57%
QQQ 納斯達克100指數 持股包括耳熟能詳的蘋果、亞馬遜、微軟、Tesla、Google等，受美國科技股升勢帶挈，QQQ過去一年升逾3成。 0.2% 0.66%
BND   Bloomberg Barclays U.S. Aggreate Float Adjusted Index 主要投資在公債、投資級別的公司債及以美元計價的國際債券等，能讓投資者以低成本廣泛地投資美國債市，BND升幅並不凸出，但勝在穩陣，適合用作平衡整個投資組合的風險。 0.04% 2.5%
ARKK   主動型ETF，由ARK Invest管理，主力投資：基因科技、工業創新及Web x.0 持股除了有如日中天的科技公司外，亦有受惠於科技發展的迪士尼、Charles Schwab等。主動型ETF的表現獨受管理人決策主宰，波幅亦比指數ETF大，而ARKK過去一年跑贏大市，升逾5成。 0.75% 0%

         

 

欄名 : ETF學堂

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